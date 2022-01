By

Cuando Microsoft anunció la adquisición de Activision Blizzard por casi 70.000 millones de dólares, una de las preguntas más importantes que surgió fue: ¿continuarán llegando a PlayStation los juegos de esta compañía? En el caso de Call of Duty, parece que al menos 3 próximos juegos están asegurados para PS5.

Según un reportaje de Bloomberg, citando a fuentes internas de Activision Blizzard, la compañía ya habría estado comprometida (bajo acuerdos y contratos) a llevar varios de los próximos juegos de distintas franquicias a PlayStation 5 y otras plataformas. En el caso de Call of Duty, eso incluye el juego de la saga que lanzarán en 2022, el que lanzarán en 2023 y Warzone 2, que también se espera que llegue el próximo año.

Después de cumplir con este acuerdo, el futuro es incierto. En el pasado Phil Spencer, jefe máximo de Microsoft Gaming, aseguró que respetaría todos los contratos existentes entre Activision Blizzard y Sony, del mismo modo que lo hicieron con los acuerdos que tenía Sony con ZeniMax antes de que Microsoft comprara esa empresa (juegos como Deathloop y el nuevo Ghostwire: Tokyo forman parte de ese acuerdo). Sin embargo, se desconoce si los próximos juegos de Call of Duty y otras franquicias como Overwatch llegarán a consolas de Sony. Spencer dijo que “quieren que Call of Duty continúe en PlayStation”, pero la realidad es que solo el tiempo lo dirá con certeza. Después de todo, juegos como Starfield o The Elder Scrolls VI de Bethesda (parte de ZeniMax) fueron anunciados como títulos exclusivos de Xbox y PC.

Se espera que el proceso de adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft culmine a mediados de 2023. Por otro lado, hay rumores que aseguran que Activision podría estar planeando lanzar los juegos de Call of Duty con mayor tiempo de diferencia entre ellos, en lugar del tradicional juego anual. [Bloomberg vía VG247]