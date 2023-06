Bethesda anunció The Elder Scrolls VI, la secuela del exitoso y popular The Elder Scrolls V: Skyrim, en el año 2018. Ahora, cinco años más tarde, el jefe de Xbox, empresa madre de Bethesda, ha confirmado dos datos muy importantes sobre el juego: el primero es que faltan al menos 5 años más para que The Elder Scrolls VI esté disponible; y el segundo dato es que ahora mismo no puede confirmar en qué plataformas se podrá jugar.

Phil Spencer es una de las personas que está llevando a cabo declaraciones en el juicio de Microsoft y la federación de comercio (FTC) de los Estados Unidos, un juicio en el que la FTC se opone a que Microsoft adquiera Activision Blizzard por la suma de casi 70.000 millones de dólares. Entre los muchos puntos que se han debatido en el juicio, uno de ellos fue la adquisición de Zenimax (empresa madre de Bethesda) y sus estudios, algo que se concretó en 2021, y la exclusividad de sus títulos para Xbox y PC, dejando fuera a PlayStation, Nintendo y otras plataformas o servicios.

Hay quienes creen que The Elder Scrolls VI podría no estar disponible para Xbox Series X/S, sino más bien para una próxima generación de Xbox.

En el pasado Spencer ya había dado a entender que The Elder Scrolls VI será exclusivo de consolas Xbox y PC, al igual que lo será Starfield, el nuevo juego de Bethesda que llega en septiembre. Sin embargo, en el juicio no confirmó que haya dicho eso, sino más bien ahora asegura que la compañía no puede confirmar a estas alturas en qué plataformas se podrá jugar The Elder Scrolls VI. Dicho de otro modo, no confirma ni desmiente que TESVI no esté disponible en PlayStation, pero hay quienes creen que esto también podría significar que el juego podría no llegar a tiempo para Xbox Series X y Series S, sino más bien para una futura generación de consolas, dependiendo del tiempo que le tome estar listo.

Spencer dijo en el juicio:



“Creo que no hemos sido muy claros sobre en qué plataformas estará disponible [The Elder Scrolls VI], debido a lo lejos que está su lanzamiento. Es difícil para nosotros confirmar exactamente las plataformas en las que estará durante su lanzamiento. [...] El juego es del mismo equipo que está terminando Starfield, que llega en septiembre. Así que hablamos de que faltan cinco o más años para que llegue [The Elder Scrolls VI]”.

De llegar en el año 2028, es decir, dentro de cinco años, significaría que habrían pasado 17 años entre The Elder Scrolls V: Skyrim y The Elder Scrolls VI. Además, la actual generación de consolas, Xbox Series X/S, ya tendría casi ocho años en el mercado. Paciencia, fanáticos de The Elder Scrolls, que todavía falta mucho para poder jugar su nueva entrega.

Por otro lado, un reportaje de IGN a segura que el reboot de la saga Perfect Dark que está en desarrollo para Xbox y PC, también estaría a años de distancia. El juego “aún está en fases iniciales de desarrollo”, aseguraron a la publicación fuentes cercanas a su desarrollo.