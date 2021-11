By

Incluso si no le tienen miedo a las alturas, todavía se necesita alguien con nervios de acero para trabajar como limpiador de ventanas, colgando cien pisos sobre el suelo con una escobilla de goma en la mano. Una empresa llamada Skyline Robotics quiere que el lavado de ventanas sea mucho más seguro porque, en lugar de humanos, el ascensor que desciende por el costado de un edi ficio está equipado con robots.



Según Skyline Robotics, la industria de la limpieza de ventanas, incluidas las imponentes estructuras que salpican los horizontes de las principales metrópolis, es un negocio lucrativo con más de $ 40 mil millones en ingresos cada año. El problema es que el 74% de los limpiadores de ventanas capacitados tienen más de 40 años y no hay suficiente sangre joven para reemplazarlos. Es fácil ver por qué es así. Como ya sabe cualquiera que haya visto las noticias locales informando sobre un atrevido rescate de estos limpiadores, es algo arriesgado, incluso si tienen vistas increíbles. ¿Una posible solución? Los robots.



Hasta que las ventanas reales sean finalmente reemplazadas por pantallas de ultra alta resolución (quédense con mis palabras, va a suceder) Skyline Robotics espera resolver el dilema del limpiador de ventanas con robots: específicamente, lo que parecen ser brazos de KUKA Robotics equipados con un gran cepillo de limpieza y un sistema que bombea automáticamente agua limpia a través de él.



Oficialmente llamado Ozmo, el robot se puede montar en los mismos mecanismos de elevación que transportan múltiples limpiacristales hacia arriba y hacia abajo por el costado de un edificio mediante el uso de un sistema de grúa motorizada en el techo. Sin embargo, a diferencia de los humanos, Ozmo tiene un alcance mucho más largo, lo que permite que uno o dos de los brazos robóticos limpien potencialmente una región mucho más grande en cada pasada. Al igual que con otros trabajadores robóticos, Ozmo no toma descansos, no necesita almorzar ni tiene que ir al baño. Y dado que está permanentemente atornillado al elevador en el que está montado, no hay arneses para revisar y volver a revisar antes de un turno, y si algo sale mal, hay menos riesgo para la vida humana.



Si vives en Nueva York y trabajas en una estructura de gran altura, es muy probable que tengas la oportunidad de ver a uno de los robots Ozmo en funcionamiento porque Skyline Robotics anunció recientemente una nueva asociación con una empresa llamada Platinum, Inc. que actualmente tiene contratos de limpieza y mantenimiento con el 65% de los edificios Clase A (una clasificación aplicada a los rascacielos más nuevos y modernos) en la ciudad de Nueva York. Es la primera vez que los robots Ozmo se implementarán en EE. UU., por lo que pronto puedes esperar una fuerte disminución en el número de historias de “limpiadores de ventanas colgando en peligro” en las noticias.