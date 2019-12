Luces y sombras en las primeras reacciones a Star Wars: The Rise of Skywalker (sin spoilers)

star wars: the rise of skywalker

Filed to: star wars: the rise of skywalker

Foto : Lucasfilm

Apenas faltan unos días para el final de la saga Skywalker. La madre de todas las Space Operas que comenzó su silenciosa conq uista de la cultura pop en 1977 termina el 20 de diciembre. Por el camino ha cambiado para siempre el cine de ficción y la manera de hacer películas, pero ¿Qué opinan los primeros en verla?

A continuación te dejamos algunas de las primeras opiniones sobre la película. Todas ellas están completamente libres de spoilers:

Germain Lussier (iO9)

Star Wars: The Rise of Skywalker es todo lo que quieres y más... lo que aún no estoy seguro de si es bueno. Amé algunas partes, no amé otras, y debo reconocer que he salido del cine con sentimientos encontrados.

Advertisement

Brandon Davies (Comic Book)

Star Wars: The Rise of Skywalker es buena. Es enorme y está llena de sorpresas. En palabras del propio Luke Skywalker: Esto no va a salir como esperas.

Anthony Breznican (Vanity Fair)

Cuando la gente habla de Star Wars habla de su infancia, de sus recuerdos, sus mejores recuerdos, las personas que amaron y con las que compartieron su vida. Star Wars: The Rise of Skywalker trae de vuelta esos mismos sentimientos. Me ha encantado.

Advertisement

Xilla Valentine (Blogxilla)

Acabo de ver Star Wars: The Rise of Skywalker y todo lo que puedo decir es wow, wow y WOW. Rinde culto a los primeros films y hace un gran trabajo poniendo fin a una historia épica. Fenomenal en todos los sentidos.

Advertisement

Erik Davis (Fandango)

Épica. Toda ella. Star Wars: The Rise of Skywalker es un final genial lleno de todo: acción, aventura... ¡respuestas!, humor, amor y tristeza. Pasé toda la segunda parte con lágrimas en los ojos. Una manera maravillosa de terminar la saga Skywalker.

Advertisement

Rob Keyes (Screenrant)

Saliendo de ver Star Wars: The Rise of Skywalker. Es un final enorme y profundamente satisfactorio a la saga. En ocasiones tiene fallos, personajes problemáticos y deja sin resolver algunas cuestiones de The Force Awakens y The Last Jedi.

Advertisement

Jenna Bûche de Noël (JennaBusch)

¡OMG! Me ha explotado la cabeza. Nunca había salido tan satisfecha de una sala de cine. Este es el fin de una era para una franquicia que ha definido mi vida y Star Wars: The Rise of Skywalker le hace justicia de formas que no puedes ni imaginar. Saldrás llorando.

Advertisement

Mike Ryan (Uproxx)

Star Wars: The Rise of Skywalker es la película de Star Wars más compleja de las que se han hecho. Me han gustado muchas cosas, pero la primera parte se pasa tanto tiempo explicando cosas que siento que deberían haberla hecho en tres entregas.

Advertisement

Yolanda Machado (The Wrap)

No me ha sorprendido demasiado, y a veces se pasa con el fanservice, pero Star Wars: The Rise of Skywalker es, a la vez, todo lo que esperabas, y nada de lo que esperas. Mi primera reacción es que sigo amando esta franquicia y voy a echar de menos a los Skywalker.

Advertisement

Steven Weintraub (Collider)

Podría estar entre la minoría en cuanto a mi opinión de Star Wars: The Rise of Skywalker. Tengo mucho que decir, pero creo que me esperaré a después del estreno.

Advertisement

Angie J. Han (Mashable)

Star Wars: The Rise of Skywalker es... uhhmm... es mucho. Hay toneladas de cosas que amar en esta película, momentos pensados para agradar a todo el mundo, pero también giros inesperados y cameos, pero tie ne algo que me deja dudando. ¿Mis favoritos? Jannah, d-0 y Finn. ¡Oh!, y por supuesto Leia.

Advertisement

Adam B. Vary (Variety)

Voy a necesitar un minuto para digerir Star Wars: The Rise of Skywalker. Hay mucha película en esta película, pero sus mejores momentos son los mas tranquilos y humanos. Eso da bastante que pensar.

Advertisement

Eric Eisenberg (Cinemablend)

Hay muchas cosas buenas en Star Wars: The Rise of Skywalker, pero creo que hay aún más de cosas decepcionantes. Se han tomado algunas decisiones que sencillamente no encajan, hay fanservice que está de más, y se ignoran demasiados detalles importantes. Estoy decepcionado.

Advertisement

Dan Casey (Nerdist)

Todo lo que puedo decir es wow. Star Wars: The Rise of Skywalker es muchas cosas. Es horrible, esperanzadora, violenta, algo sexy a veces y da la dosis justa de fanservice, pero por encima de todo es un final adecuado a esta increíble saga de 40 años. No es una película perfecta, eso sí. Estoy seguro de que en las próximas semanas la encontraré fallos, pero ahora mismo estoy sonriendo de oreja a oreja.

Advertisement

Jake Hamilton (Reelblend)

Star Wars: The Rise of Skywalker es todo lo que quería que fuera simplemente porque nunca se ha hecho una película de Star Wars como esta. Es oscura y terrorífica, pero al mismo tiempo esperanzadora y hermosa. No solo termina la actual trilogía, también es un broche de oro a toda la saga. Estoy divagando. Amo esta película.