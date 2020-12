The Eternals

Imagen : Marvel Studios

Marvel había logrado mantener el velo de secreto sobre la película Eternals durante mucho tiempo, pero era cuestión de tiempo que se filtrara algo. Solo había que darle algo de información a otras compañías que no son tan buenas a la hora de guardar secretos. Esas compañías son Lego y Redwolf.



Lo que se han filtrado en concreto son descripciones de los personajes e imágenes de varios sets de Lego en los que se ve lo que parece su nave espacial así como sus enemigos en la película. No son filtraciones que vayan a materte el argumento del film para nada, pero e si no quieres enterarte de nada sobre Eternals, ni de quienes son sus personajes o qué aspecto tienen en la película, mejor no sigas adelante.

La filtración de Lego procede de la cuenta Eternals News en Twitter y muestra a varios Eternos luchando en diferentes equipos contra desviantes. Es curioso que la raza de mutantes aberrantes emparentada con los eternos tiene un aspecto decididamente poco humanoide y casi parecen monstruos de la mitología Azteca o Maya. La imagen también muestra algunas de las armas de los Eternos como la lanza de Athena o el exoesqueleto de Gilgamesh.

Otro de los sets muestra una nave espacial desplegable que es un homenaje directo a los primeros cómics de los eternos. En ese set ya se puede ver el aspecto del villano principal, Kro.

Finalmente, hay un set en el que se puede ver una figura del Celestial Arishem, al que ya conocemos por Guardianes de la Galaxia. La escala no es real porque básicamente los celestiales del MCU serán descomunales.

Finalmente está la filtración de Redwolf. Esta compañía de ropa y co mplementos con sede en la India es uno de los fabricantes encargados del merchandising del film, concretamente de las camisetas. En su página web han publicado una descripción completa de los protagonistas de la película. Si estás familiarizado con los cómics de los Eternos ya sabes quiénes son, pero es la primera descripción de la versión de ellos en el film. El texto dice: