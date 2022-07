By

Lo que ya nos empezamos a temer en febrero ahora se ha convertido en realidad: Amazon ha anunciado esta madrugada que subirá el precio de su servicio de suscripción Amazon Prime tanto en España como en varios países europeos.

Ya lo avisábamos hace un par de meses, cuando el servicio de suscripción de Amazon subía sus tarifas en Estados Unidos. Allí pasaba a tener un coste anual de 139 dólares , una subida de 20 dólares respecto a su precio anterior. Ahora, parece que le ha llegado el turno a España y al resto de países de la zona euro.

A partir del próximo día 15 de septiembre, en España el plan anual pasará a costar 49,90 euros frente a los 36 euros que cuesta en la actualidad. El plan mensual tampoco se libra de la subida : de 3,99 euros pasam os a 4,99 euros. Es cierto que en España se trata de una subida notable (casi un 40%), pero aun seguimos muy por detrás de otros países europeos donde los precios aun siguen siendo mucho mayores. En A lemania, por ejemplo, la nueva tarifa anual costará 89,90 euros, y en Reino Unido se dispara hasta las 95 libras (112 euros ).

Según Amazon, l as razones del aumento se deben “ al incremento general y material en los niveles de gasto a causa del aumento de la inflación que afecta a los costes específicos del servicio Prime en España y se deben a circunstancias externas que no dependen de Amazon” . Eso sí, por mucho que hayan aumentado los costes generales de la vida con la inflación, todo apunta que Amazon pretende aumentar exponencialmente sus márgenes de beneficio y compensar un poco el desfase entre sus precios en España y otros países .

Esta subida no ofrece nuevos servicios que no se ofertaran antes , pero no está de mal recordar todo lo que obtienes con el pago de la suscripción. T endrás acceso a Prime Video, Prime Music, Prime Reading, envíos gratis y ventajas exclusivas en Twitch.