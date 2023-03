El 21 de abril, Wizards of the Coast abrirá las puertas de La Marcha de las Máquinas, su nueva expansión ( la número 96 ya) para Magic The Gathering. La expansión no solo termina de contar la historia iniciada en 2022 con Dominaria Unida. Además introduce un nuevo tipo de carta y unas cuantas nuevas mecánicas con las que probablemente quieras estar familiarizado.



La Marcha de las Máquinas es la última de cuatro expansiones tituladas Dominaria Unida, La guerra de los hermanos, y Pirexia: todos serán uno. Esta es la sinopsis oficial de la expansión remitida a Gizmodo por Wizards of the Coast.

La Marcha de las Máquinas ha comenzado. Los pirexianos están listos para conquistar todo el Multiverso, y al mando de la ofensiva está Elesh Norn . Pirexia tuvo éxito invadiendo el plano de Mirrodin, y ahora están llevando la lucha a todos los rincones. Para poder viajar por todo el Multiverso, han activado su mejor arma: Romperreinos, el Árbol de la Invasión. A través de sus ramas en expansión, envían a sus legiones mecánicas para convertir a todos los planos. El contagio se extiende desde Kamigawa hasta Ikoria. Las retorcidas ramas de Romperreinos están perforando la superficie de todos los planos. Nunca ha habido tanto en juego, y todo el mundo está alzándose para defender su hogar, pero ¿quiénes sobrevivirán a la invasión?

Sería completamente comprensible que no tengas ni idea de quién es Elesh Norn, quién carajo son los pirexianos o qué fue de Mirrodin. L a Mitología de Magic The Gathering lleva décadas en desarrollo y cada nueva expansión añade una tonelada de lugares, perso najes, criaturas y artefactos que prácticamente equivalen a una serie de novelas de fantasía épica relatadas usando cartas en lugar de libros. Si piensas en algo de la densidad de World of Warcraft o League of Legends no vas muy desencaminado. En la página oficial de Magic ofrecen algunos detalles de la historia, pero s i quieres conocerla todo el arco argumental que termina con La Marcha de las máquinas mi mejor recomendación es que te adentres en la wiki de Fandom (en inglés). De momento, estas son todas las cinemáticas de la saga recopiladas.



Cinemática de Dominaria Unida:

Dominaria United - Official Teaser

Cinemática de La guerra de los hermanos:

Dawn of the Phyrexian Invasion - Official Cinematic Trailer - Dominaria United | The Brothers’ War

Cinemática de Pirexia: Todos serán uno:

Phyrexia: All Will Be One | Official Cinematic Trailer

Cinemática de La Marcha de las máquinas:

March of the Machine Official Cinematic – Magic: The Gathering

Nuevo tipo de carta: batalla

Pero basta de historia y avancemos hasta las novedades de la expansión en sí. La Marcha de las máquinas introduce un nuevo tipo de carta: la carta de batalla. Se trata de una carta de doble cara que se introduce en la fase principal si la pila está vacía al igual que las criaturas o conjuros. La peculiaridad de una carta de batalla es que el jugador que la controla elige a un oponente como su protector. Todos los jugadores, excepto el protector de la Batalla, podrán atacarla, y solo el protector de una Batalla puede bloquear criaturas que la ataquen. Cada Batalla entra en juego con un número de contadores de defensa igual a su valor de defensa, que se encuentra en la esquina inferior derecha de la parte frontal.

Cualquier cantidad de daño infligido a una Batalla provoca que se elimine de ella esa cantidad de contadores de defensa. Cuando se retira el último contador de defensa de una Batalla de Asedio (todas las batallas de esta expansión son tipo asedfio), ésta es derrotada y se dispara una habilidad. Cuando la habilidad se resuelve, la persona que puso la Batalla en la mesa la lleva a la zona de exilio y luego da la vuelta a la carta desde el exilio sin pagar su coste de maná.



Nuevas habilidades: Respaldar e incubar

Una de las nuevas habilidades se llama Respaldar. Siempre que una criatura con la habilidad Respaldar entre en el campo de batalla, pondrás el mismo número de contadores +1/+1 sobre la criatura objetivo. Si escoges a otra criatura como objetivo, dicha criatura también obtendrá todas las habilidades de la criatura original –impresas bajo la habilidad Respaldar– hasta el final del turno. En cuanto a incubar, es una nueva acción que permite crear fichas de Incubadora.

Una ficha de Incubadora es una ficha de artefacto incolora con “(2); Transforma este artefacto”. La cara posterior es una criatura artefacto pirexiana incolora 0/0. La instrucción para incubar incluirá un número que indica cuántos contadores +1/+1 hay que poner sobre la ficha de Incubadora. Esos contadores no hacen nada mientras la ficha tenga la cara frontal hacia arriba, pero harán su trabajo manteniendo viva a la criatura artefacto pirexiana una vez que se transforme.

Por supuesto, la expansión viene con nuevas cartas que estarán disponibles desde el 21 de abril en mazos de comandante, sobres separados, un paquete con 8 sobres en formato bundle o una caja con sobres de coleccionista. Hay, en de finitiva, mucho que probar y mucho que aprender de cara a las próximas partidas. Quizá alguna de las cartas se convierta en la nueva gallina de los huevos de oro como el mítico loto negro subastado hace poco por 600.000 dólares.