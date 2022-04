Ya es posible ver The Batman desde casa, y junto a la película llegaron un montón de clips tras cámaras y, por supuesto, los comentarios del director. The Wrap informó sobre los aspectos más destacados de la pista de comentarios exclusiva de Matt Reeves en el servicio de Apple, que ha dado más contexto sobre por qué la película se cerró con el encuentro de Riddler o Acertijo (Paul Dano) y el Joker (Barry Keoghan) sobre la dominación de Gotham.



“Para mí, esto tiene que ver con que el Acertijo estaba en la acción del tercer acto de una manera muy particular, y la última vez que lo vimos estaba diciendo ¡Boom! en su ventana cuando estallaron las bombas”, dijo Reeves. “Todavía no lo habíamos visto darse cuenta del hecho de que Batman había podido solucionar el problema y salvar el día, y que su plan no había funcionado, realmente quería ver el final de ese arco para el Acertijo”. Tener este final no distrae tanto como si, en cambio, hubiese aparecido el Joker mucho antes en la película.

“Si no hubiésemos tenido esta escena final, no solo no hubieras visto lo que creo que es una actuación fantástica de ambos actores, de Barry y de Paul, especialmente cuando Paul comienza a reír después de que Barry se ríe, lo encuentro tan encantador, y fue un un gran cambio de textura y un cambio tonal de lo que es una especie de final doloroso para la película”, dijo Reeves sobre su importancia. “Que en este momento del vacío de poder, ya hay personas tramando cosas. Si sacamos esta escena, no tiene ese tipo de resonancia. Eso fue fundamental para el final de la película y también para el final del arco argumental del Acertijo”.

Eso sí, este final no significa que está marcando las bases para la llegada del Joker, quien aún no es el Joker que conocemos por completo. En cambio, crea conexiones entre la galería de villanos de Batman: “Aún está por verse qué haremos con estos personajes en el futuro, pero [la escena] nunca tuvo la intención de ser una escena de easter egg, como para decir, “Oh, mira a quien usaremos en la próxima película”. La escena estaba destinada a ser algo delicioso para que la audiencia experimentara el encuentro de esos dos personajes y, de hecho, para que el Prisionero Invisible le dijera: “Adivina este acertijo”, lo cual, por supuesto, es una frase de los cómics Batman ‘66".

The Batman ya está disponible en HBO Max y en varias plataformas online.