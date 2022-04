¿Quieres saber sobre la nueva moto de Batman, sobre la pelea de Black Adam contra un helicóptero, del último aliado de Aquaman o de Shazam saliendo en una cita con Wonder Woman? Por supuesto que sí. Todo eso y más estaba en las imágenes que Warner Bros mostró en el evento CinemaCon, de sus próximas cuatro películas de DC: Black Adam, Shazam: Fury of the Gods, Aquaman and the Lost Kingdom y, finalmente, The Flash.



El estudio inició el panel al anunciar la noticia de que Matt Reeves y Robert Pattinson regresarían oficialmente en The Batman 2, pero esa película está a años de distancia. Mientras tanto, cuatro películas están en posproducción, con fechas de estreno que comienzan en octubre, po r lo que los exhibidores (al igual que la prensa) pudieron ver algunos minutos de cada una. Esto es lo que vimos.

Por supuesto, en situaciones como esta, siempre es importante tener en cuenta que estos mini tráilers se proyectan una vez y no se pueden grabar. Entonces, lo que sigue son impresiones generales y algunos momentos clave. Es literalmente imposible tomar nota de todo, pero hacemos lo mejor que podemos.

Black Adam

Aunque fue la última película que mostraron, Black Adam es la primera que llegará a los cines el 21 de octubre, y lo que se proyectó se sintió como un adelanto que podrían publicar para todos en el futuro. Comienza con una montaña cubierta de nieve y un avión de alta tecnología volando, cuya forma y movimiento nos recordó a los vehículos aéreos de Wakanda en Black Panther. El avión aterriza en algún lugar y un cuerpo en un ataúd transparente se descarga y se llena de agua, casi como un tanque de Bacta en El Imperio Contraataca. La voz en off explica que esta persona nació esclava, fue asesinada y después renació como Dios. (También hay imágenes de él siendo degollado y arrojado a un pozo). Lo vemos en una cueva con piedras enormes y luego, eventualmente, en una capa y un grupo de hombres disparándole con ametralladoras. Se levanta lentamente del suelo y todas las balas salen volando.



El Dr. Fate (Pierce Brosnan) le explica a este hombre, que obviamente es el Black Adam de Dwayne Johnson, que tiene el poder de ser un héroe, pero elige ser un destructor. “No me arrodillo ante nadie”, dice Adam. Hay un montón de tomas rápidas, de algunos de los miembros de la Sociedad de la Justicia de América, Black Adam caminando con su capa y traje puestos, parece disparar un rayo de sus manos y después vuela por el aire y derriba un helicóptero. Luego aterriza en una carretera del desierto y un auto casi lo atropella. Las dos personas en el vehículo no tienen idea de lo que están mirando y lentamente comienzan a salir cuando alguien dispara un cohete, pero Black Adam lo atrapa. “¿Acaba de atrapar ese cohete?” pregunta el conductor antes de la explosión, pero están a salvo porque Adam recibió la mayor parte del golpe.

Algunas tomas más de la Sociedad de la Justicia de América son seguidas por Adam de pie cara a cara con Hawkman. “Los héroes no matan personas”, dice Hawkman. A lo que Adam responde: “Bueno, yo sí”. Luego, el tráiler termina con un tipo que intenta golpear a Adam en la cabeza con una barra de metal, la barra se dobla sobre su cabeza y Adam lo arroja.

Por un lado, solo desde un punto de vista visual, el metraje nos recordó a Black Panther. La cinematografía, un equilibrio similar de colores cálidos mezclados y tecnología brillante, así como las composiciones de tomas, las decisiones de edición y los diseños de naves, se sienten como si fueran una influencia del éxito de Marvel. Y, sin embargo, tonalmente, es difícil imaginar lo que será Black Adam. ¿Dwayne Johnson realmente se va a convertir en este personaje? ¿O solo será Johnson usando un traje de superhéroe? Lo descubriremos pronto.

Shazam: Fury of the Gods

Unas semanas después de Black Adam, el universo DC continuará con Shazam: Fury of the Gods el 16 de diciembre. Este adelanto comienza en París. En un restaurante con vista a la Torre Eiffel, Shazam está sentado y le dice a alguien que no quiere tener una relación. Simplemente no está listo para comprometerse. A medida que la cámara retrocede, vemos el inconfundible disfraz de Wonder Woman. Ella se levanta y se marcha furiosa, pero él la detiene. Él explica que quiere estar con ella, pero es una situación compleja. Él menciona que el nombre de su relación podría ser She-Zam y finalmente cede y dice que quiere estar con ella, que es cuando ella se da la vuelta. Y es el actor Djimon Hounsou, superpuesto sobre donde esperamos que esté la cabeza de Gal Gadot. Y entonces le dice a Billy que se despierte.



Billy estaba soñando, y ahora el personaje de Hounsou explica que una guerra de mundos está a punto de comenzar. Se ha derrumbado una barrera y ahora los dioses la cruzan, por lo que él y su familia tienen que salvar el mundo. Sobre todo esto, hay imágenes de los personajes de Helen Mirren y Lucy Liu en trajes de superhéroes parecidos a dioses como Hespera y Kalypso, respectivamente, causando estragos.

A continuación, todos los niños pasan el rato en casa y comienzan a prepararse para salir. Los padres preguntan a dónde van y Darla dice: “Vamos a luchar contra el crimen”. Los padres se lo toman a broma, pero no lo es. A esto pronto le sigue una escena de Shazam sentado con Hespera en lo que parece ser el patio de recreo de un restaurante de comida rápida. Shazam le explica que ha visto todas las películas de Fast and Furious y que la clave para salvar el mundo es, hace una pausa, “¡Familia!”. Mira a su alrededor como si algo se suponía que iba a suceder, no sucede. “Familia, familia, familia, vamos, esa se suponía que era la señal”, dice y, finalmente, aparece la versión de superhéroe de su familia. También había muchas imágenes de los hermanos de Billy en los trajes, pero, para ser honesto, estaba demasiado entretenido por el guiño al hecho de que Helen Mirren está en la franquicia Fast and Furious.

Aquaman and the Lost Kingdom

Aquaman and the Lost Kingdom, que llega en marzo de 2023, probablemente mostró la menor cantidad de imágenes entre las cuatro películas, pero estuvo acompañado por el director James Wan. Wan dejó en claro que esta película exploraría nuevos mundos, revelaría nuevos personajes y más. Sin embargo, en el centro de todo, además de Aquaman, por supuesto, está Black Manta. En esta película, Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) es un hombre con una misión. Lo vimos al mando de una especie de submarino avanzado (con el personaje de Randall Park ahora trabajando para él). Lleva el traje completo de Manta y parece que se ha infectado con algo.



Wan explicó que gran parte de la película tratará sobre Aquaman, también conocido como Arthur Curry (Jason Momoa), pidiéndole a su hermano Orm (Patrick Wislon), quien fue capturado al final de la primera película, que lo ayude a derrotar a Black Manta. Así de poderoso se ha vuelto Manta: Arthur necesita a su malvado hermano para salvar el día. Mostraron tomas de los dos en desacuerdo, caminando juntos por los bosques, y más. Echamos un vistazo a algunas naves nuevas, que se parecen a los Sentinels de The Matrix, y una imagen de Orm y lo que parece ser el gran robot de The Incredibles levantándose detrás de él.

Una vez más, no habían muchas imágenes de la película conocida en español como Aquaman y el Reino Perdido, pero tienes la sensación de que su tamaño eclipsará a todas estas otras películas.

The Flash

Por último, vimos un montón de imágenes nuevas de The Flash, que se estrenará el 23 de junio de 2023. Las cuales, tal vez como era de esperar después de las noticias de las últimas semanas, se centraron menos en el personaje titular de Ezra Miller y más en otro héroe que los fanáticos están emocionados de ver de nuevo: El Caballero de la noche. El metraje comenzó con Barry en una especie de oficina y habla de cómo el tiempo tiene un patrón. Ciertos eventos y ciertas personas siempre se sienten atraídos entre sí. Al principio está hablando con una cámara, pero también lo vemos fuera de la casa de su infancia, con un traje nuevo de Flash, luciendo triste.



Luego, desde atrás, vemos a un hombre con el pelo largo y gris en pijama. Está parado en una estantería cuando un láser se revela y hace un escaneo de retina. Los estantes de libros se abren y vemos una habitación con al menos cinco, tal vez más, Batitrajes. Batitrajes de Tim Burton. Todo nuevo y diferente.

“¿Cómo explicas eso con algo que no sea el destino?” Barry dice, terminando su pensamiento sobre el tiempo. Eso lleva a un montaje de escenas de acción. Mucha cámara lenta mientras Barry hace las cosas súper rápido, una breve toma de Supergirl (Sasha Calle), una escena de Batman (aunque no está claro cuál) en una moto que se parece a la de The Dark Knight. Sin embargo, no es esa moto, esta solo tiene dos ruedas en la parte delantera, las cuales son muy delgadas y están cerca una de la otra. También hay una capucha de murciélago rota en el suelo, todo lo cual conduce a la toma que ya hemos visto de los múltiples Barry preguntando a alguien “¿Participarás?”

Cortamos a Michael Keaton, con cabello gris, en un traje de Batman nuevo, pero aún reconocible. “¿Quieres volverte loco? Pongámonos locos”, dice, citándose a sí mismo muchos años antes.

El metraje, aunque increíblemente impresionante, hizo que pareciera casi como si el Batman de Keaton fuera el segundo protagonista de la película. Que tal vez lo es. O, tal vez, este metraje se cortó específicamente para que los que asistieron a CinemaCon pensaran más en una nueva película de Batman en sus cines, y no en una película de Ezra Miller. De cualquier manera, van a ser 10 meses interesantes antes de que The Flash llegue a las carteleras.

De nuevo, Black Adam estará en los cines el 21 de octubre, Shazam 2 estará en los cines el 16 de diciembre, Aquaman 2 saldrá el 17 de marzo de 2023 y The Flash se estrenará el 23 de junio de 2023.