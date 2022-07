Pronto tendremos cohetes Falcon 9 de juguete, o quizá maquetas de las cápsulas Dragon y de la Starship. Mattel acaba de anunciar un acuerdo de varios años con SpaceX con el noble propósito de lanzar productos basados en los vehículos espaciales de la compañía.



“La exploración espacial avanza más rápido que nunca”, explica Nick Karamanos, vice presidente de relaciones con otras marcas de Mattel en un comunicado. “En Mattel estamos encantados de trabajar con SpaceX en encender la chispa de la exploración espacial en cada niño”.

La cosa no va solo de juguetes. En Mattel son muy listos y saben que hay muchos adultos entusiastas de la carrera espacial que estarían encantados de tener la Starship decorando su salón. Por eso el acuerdo no incluye solo juguetes, sino también piezas orientadas a coleccionistas que probablemente sean mucho más detalladas y también más caras. Ojalá lancen una maqueta del Tesla Roadster con Starman al volante. También (esto ya es más inexplicable) hay muchos fans de Elo n Musk como person aje, pero esperemos que Mattel no se dedique a hacer figuras de acción del CEO de SpaceX. Los primeros juguetes inspirados en SpaceX llegarán en 2023 y lo harán bajo la marca Matchbox propiedad de Mattel, así que lo del Tesla Roadster quizá no sea una idea tan loca como parecía.

Advertisement

No es la primera vez que Mattel lanza productos inspirados en el espacio en colaboración con entidades aeroespaciales. En 1965 lanzó la Barbie Astronauta inspirada en las misiones Mercury de la NASA. La compañía lleva fabricando juguetes desde 1945 y es la propietaria de marcas de juguetes tan populares como la propia Barbie, Fischer Price o Hot Wheels. [Mattel vía CNN]