Microsoft explica por qué su nueva consola se llama Xbox Series X

La primera consola de Microsoft se llamó Xbox. Después, llegó la Xbox 360 y más tarde la Xbox One, que también tuvo otras dos versiones, llamadas Xbox One S y Xbox One X. Ahora, la nueva generación de la consola de Microsoft se llama, simplemente, Xbox.

Así lo ha asegurado un portavoz de la compañía, explicando además el origen de la consola Xbox Series X que presentaron durante la gala de los premios The Game Awards 2019. Verás, Series X no es solo la nueva generación de Xbox, es la primera consola de esa nueva generación de Xbox, que como ya se había especulado, incluirá varios modelos.

Según aseguró a Business Insider el representante de Microsoft: “el nombre que tenemos para la nueva generación es, simplemente, Xbox. Y en los Game Awards todos pudieron ver ese nombre tomar vida a través de la Xbox Series X”. Esto, según explicó el portavoz, permite que en el futuro incluyan más consolas en la misma generación.

Dicho de otro modo, pensemos en ello como que Series X es el modelo de Xbox que ya conocimos, con su diseño de caja y unidad física de discos, pero también llegarán más modelos, quizás alguno sin unidad de disco óptico, u otro aún más potente dentro de algunos años. Todos parte de la misma generación, del mismo modo que lo hicieron con la Xbox One y las One S y One X.

Sin embargo, no dejo de pensar que esto podría resultar confuso, en especial ante una futura siguiente generación, sucesora de esta nueva Xbox. ¿O acaso la “simplemente Xbox” es parte de una generación que planean extender durante muchos años, simplemente añadiendo modelos más potentes pero siempre con retrocompatibilidad, al estilo de los smartphones? También es probable, pero hasta ahora no es más que especulación.

Xbox Series X, la primera de las nuevas Xbox, llega a finales de 2020. [Business Insider vía Polygon]