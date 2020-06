Imagen : Microsoft

Microsoft ha tenido muchísimo tiempo reparando bugs en sus últimas dos versiones de Windows 10. Muchos usuarios, incluido yo misma, se quedaron con la versión 1809 más de lo que anticipamos debido a todos los bugs en la versión 1903 cuando se lanzó el año pasado. Uno de ellos impedía a los usuarios actualizar a la versión 1903 si tenían un dispositivo USB o una tarjeta SD conectados a su PC. Otros errores afectaron la barra de Microsoft Game.



La mayor parte de esto se ha resuelto, y la versión 1903 ahora es bastante estable, lo cual es bueno, porque probablemente querrás quedarte con ella por ahora. La versión 2004, que se lanzó a finales de mayo, ha introducido o reintroducido una serie de nuevos bugs que parecen no solucionarse en el corto plazo. Uno de ellos ha roto la función Fresh Start, que te permite reinstalar Windows 10 sin perder ninguno de tus archivos personales. Esa característica es mejor opción que restablecer Windows 10 a los valores predeterminados de fábrica, ya que no reinstala el bloatware que los OEM comúnmente incluyen con sus PC.



Los usuarios de Windows Insider han estado informando sobre la función rota de Fresh Start a Microsoft durante los últimos ocho meses, informó Techdows, sin embargo, Microsoft no ha reconocido públicamente el problema: no figura en el sitio de Microsoft como un problema conocido. Gizmodo contactó a Microsoft para obtener comentarios, pero aún no ha recibido una respuesta. Actualizaremos este artículo cuando / si recibimos una.

Captura de pantalla : Aspecto de la página Fresh Start en Windows 10 versión 1903. ( Joanna Nelius (Gizmodo )

Para acceder a la función Fresh Start en la versión 2004, los usuarios de Windows 10 deben ir a Configuración> Seguridad de Windows> Rendimiento y estado del dispositivo. Pero según los usuarios de Windows Insider, no hay un botón de “inicio” en la última versión, solo la opción de hacer clic en “información adicional”. Al hacer clic ahí se abre una página web sobre la función Fresh Start. Parece que el problema real es el botón que falta, y el enlace de información adicional funciona según lo previsto, pero está aumentando la confusión.



La pestaña Windows Update en mi PC enumera la actualización de la versión 2004, pero aparentemente mi dispositivo no es compatible con la actualización en este momento. Según un blog de Windows, Microsoft “inicialmente limita la disponibilidad a ... dispositivos con Windows 10, versiones 1903 y 1909 que buscan la actualización a través de Windows Update”, pero tengo la versión 1903 y no está disponible para mí. No está claro por qué mi PC es incompatible con la actualización en este momento.



En cualquier caso, no lo quiero de todos modos. Además de que Fresh Start no tiene su botón de “inicio”, otros problemas actualmente conocidos y no resueltos con la versión 2004 incluyen: frecuencia de actualización variable que no funciona como se esperaba en dispositivos con Intel iGPU; dificultad para conectarse a más de un dispositivo Bluetooth; detener el error al conectar o desconectar una base Thunderbolt; y un problema con los controladores más antiguos para los adaptadores de pantalla Nvidia (GPU).



Son muchos. Esperemos que Microsoft pueda solucionar sus problemas para que todos podamos actualizar sin preocuparnos por las funciones rotas