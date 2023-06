El apartado fotográfico viene presidido por una lente principal de 50 megapíxeles f/1.4 y secundado por una cámara gran angular de 13 megapíxeles y una cámara selfie de 32 megapíxeles.

En general, la cámara principal rinde bien. Equilibra bien las fotos, tiene un papel más que digno en condiciones de poco luz y permite tirar un pelín de zoom digital (no hay teleobjetivo en el teléfono) gracias a su buena resolución. Eso sí, no siempre rescata tantos detalles como me gustaría de las partes más oscuras y quemadas de la imagen.

Su cámara gran angular es resultona aunque no cuenta con tanto punch como la lente principal. Me gustaría que Motorola no metiese tanta saturación durante el procesado, pero tampoco se puede decir que sea la única marca que peca en este apartado. Veremos que el problema de la sobresaturación también se repite en su cámara principal.

Posiblemente la cámara frontal sea la que mas me ha convencido de todas las que trae el Edge 40. Tiene la dosis perfecta de calidad para que luzca todo bien, pero sin dejar en evidencia las imperfecciones de mi careto. C uriosamente, es la que devuelve unos colores más naturales .