Linda Yaccarino, directora ejecutiva de X, contradijo las afirmaciones del ex director ejecutivo y propietario Elon Musk de que el equipo de monitoreo de las elecciones es historia en una conferencia el miércoles. Yaccarino disputó estas afirmaciones, diciendo que el equipo está “creciendo» y continuará monitoreando la desinformación política en la plataforma. Musk anunció X’s, anteriormente llamado Twitter , El equipo electoral se disolvió en un tuit en respuesta a X News Daily correo



diciendo: “X supuestamente ha cortado la mitad de su equipo de integridad electoral, incluido el jefe del grupo. Ante esto, X ha reiterado recientemente que planea contratar más personal en esta área antes de las importantes elecciones internacionales en 2024”. Musk respondió: escribiendo : “Oh, ¿te refieres al equipo de “Integridad electoral” que estaba socavando la integridad electoral? Sí, ya no están”. Yaccarino habló solo unas horas después de que la publicación se hiciera pública diciendo que el equipo de integridad electoral todavía estaba en su lugar, aunque no refutó las afirmaciones. que X había despedido a algunos miembros del equipo.“Es un tema que tomamos muy en serio”, dijo Yaccarino en una entrevista en la conferencia. El borde informó. “Y contrariamente a los comentarios que se hicieron, hay un equipo sólido y en crecimiento en X que está enrollando sus brazos en torno a la integridad electoral”, dijo.X supuestamente recortó a la mitad de su personal encargado de identificar la desinformación electoral y el fraude en la plataforma, La información se informaron por primera vez, citando a tres personas familiarizadas con el asunto. Los despidos se según anunciaron el viernes, diciéndole al personal que no es necesario tener un equipo global, según the outlet . Entre los despedidos se encontraba Aaron Rodericks, el líder global del equipo que tiene su sede en Irlanda. El miércoles, Yaccarino contó

que X estaba ampliando, en lugar de disolver, sus equipos de seguridad y elección global, diciendo que el objetivo es “centrarse en combatir cosas como manipulación, sacar a la luz cuentas no auténticas y monitoreando de cerca la plataforma para detectar cualquier amenaza emergente.»El desacuerdo entre las dos X cabezas viene como Musk deshabilitó la opción para que los usuarios reporten información errónea en la plataforma antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. La empresa ha estado acusado de difundir desinformación y odio en línea

en su plataforma con Desinformación rusa sobre la guerra de Ucrania que alcanza 165 millones de personas en la UE, según un

Informe de la Comisión Europea.“Desde que se hizo cargo de X, Elon Musk ha utilizado la plataforma para fomentar el antisemitismo, el discurso de odio y la desinformación, haciéndole el juego a de malos actores como Rusia, China e Irán, dijo Kyle Morse, subdirector ejecutivo de Tech Oversight en un

“Since taking charge of X, Elon Musk has used the platform to foment antisemitism, hate speech, and disinformation — playing into the hands of bad actors like Russia, China, and Iran, Kyle Morse,” Deputy Executive Director of the commission’s Tech Oversight said in a statement. “Decimating their election integrity team — on top of last year’s firings — means that X will continue to be a toxic hellscape that people and advertisers should avoid,” he added.

There does seem to be at least one political team at X that’s expanding. According to reporters at the New York Times, Yaccarino has hired her son, Matt Madrazo, “ to work on sales for political advertisers.”