Nendo lanza una pelota de fútbol por piezas que no tendrás que inflar nunca

Imagen : Nendo

Si el fútbol ha llegado a ser un deporte tan popular es porque solo hace falta una simple pelota para jugar . Pero hay lugares donde no es tan fácil conseguir una, o donde sencillamente no se la pueden permitir. Por eso la firma de diseño Nendo han decidido lanzar un balón de fútbol sostenible que no hace falta inflar y que puedes montar tú mismo.

Su nuevo proyecto, bautizado como ‘ My footbal kit’, es una pelota modular que está formada de 54 piezas y que t iene múltiples ventajas. La primera de ellas es que no hace falta contar con un hinchador, puesto que las propia estructura de las piezas interconectadas hace que el balón mantenga su forma cuando es golpeado. Obviamente, esto significa que tampoco habrá pinchazos: si te rompe una pieza la pelota seguirá manteniendo su forma. Además, siempre tienes la opción de sustituir las piezas desgastadas por recambios, alargando notablemente la vida útil de la pelota .

Nendo defiende que también permite envíos más sostenibles puesto que las pelotas se envían desarmadas. Según sus cálculos, 20 pelotas Nendo ocupan el mismo espacio que 12 normales.

Puedes conocer más sobre el interesante proyecto de ‘ My footbal kit’ en su página web.