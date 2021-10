Me imagino que a estas alturas habrás oído hablar de El Juego del calamar, el último pelotazo audiovisual de Netflix. Durante la serie , los participantes del juego reciben una tarjeta con un número de teléfono escrito al que deben de llamar . Un detalle de la trama sin gran importancia, podría parecer, pero que le está amargando la vida a una pobre mujer en Corea del Sur .



Como explican en Koreaboo, el número que aparece en la serie coincide con el de una persona real, que desde que se estrenó la serie el pasado septiembre no hace más que recibir miles de llamadas a su teléfono móvil:

“Desde que se ha estrenado El juego del calamar he estado recibiendo llamadas y mensajes de texto sin cesar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta el punto de que me resulta difícil seguir con mi vida diaria”, dijo el propietario del número de teléfono a Money Today. “Este es mi número desde hace más de diez años, por eso me he quedado atónito . Ya he tenido que borrar más de 4. 000 números y hemos llegado al punto en que como las personas me llaman continuamente de día y de noche movidos por la curiosidad, la batería de mi teléfono se agota y se termina apagando . Al principio no sabía por qué, pero mi amigo me dijo que mi número había salido en El juego del calamar y ahí fue cuando me di cuenta”.

Además, l a mujer afirma que no puede cambiar de número de teléfono porque es el que usa también para hablar con sus clientes de trabajo .

Habitualmente en las producciones cinematográficas se suelen borrar algunos números para evitar problemas de este tipo. Y eso fue justo lo que hicieron los productores de la serie. El problema fue que eliminaron solo los tres primeros dígitos , que son los que se corresponden con el prefijo local, y entonces cuando alguien llamaba al número desde Corea se añadían de nuevo otra vez de forma automática.

Netflix ha pedido públicamente que cesen las llamadas y ha anunciado que editará las partes en las que se muestra el número para tratar de solventar el problema. Además, ha ofrecido a la afectada una compensación de de 5 millones de wons (unos 3 625€), aunque se desconoce si ella los ha aceptado o no .