Desde que la película de Pinocho en stop-motion de Netflix llegó a la plataforma a principios de mes, la película de los directores Guillermo del Toro y Mark Gustafson ha recibido altas calificaciones y muchos elogios. Parece probable que obtenga algunas nominaciones en los Oscar (y ya lo ha hecho en los Globos de Oro), y ha sido incluid< en varias listas de “Lo mejor de” de fin de año, incluidas dos de io9.

Si descubres que no puedes tener suficiente del buen Pinocho a medida que termina el año, Netflix ha lanzado la versión digital completa del libro de arte de 224 páginas de la película, escrito por Gina McIntyre y gratuito para que todos lo consuman. McIntyre ha sido autor durante mucho tiempo de libros de arte y piezas complementarias para películas, con su bibliografía que incluye libros para Little Women 2019, Ready Player One y películas anteriores de Del Toro como The Shape of Water y Nightmare Alley. Junto con el arte conceptual de los personajes, ciertas escenas y material promocional (y comentarios del personal clave), el libro incluye un prólogo del propio Del Toro.



“Mi vida se ha sustentado en dos mitos esenciales: Frankenstein y Pinocho”, comienza el prólogo. “Ambas son historias de padre e hijo. Ambos tratan sobre rarezas que aprenden a navegar por los caminos del mundo en busca de su propia humanidad. Eso, en pocas palabras (o una piña), es mi vida entera. […] Sabía que no quería que Pinocho se transformara en un niño de carne y hueso, solo quería que le enseñara al mundo a verlo como tal”.



Además del libro de arte, Netflix también puso a disposición del público el guión de Pinocho. El guión de 120 páginas fue coescrito por del Toro y el creador de Over the Garden Wall, Patrick McHale, a partir de la historia concebida inicialmente por el ex y guionista Matthew Robbins. Si tiene algún interés en el cine, definitivamente vale la pena echarle un vistazo a uno o ambos. Es bueno que Netflix esté haciendo todo lo posible para incentivar al público a aprender más sobre la realización de la película, lo cual es bueno, porque muchos pueden considerarla la mejor película de la compañía en todo 2022.