Netflix tendrá videojuegos, además de series y películas

Foto : Thibault Penin / Unsplash

Tal y como se venía rumoreando, Netflix planea expandir su oferta de series y películas para ofrecer también videojuegos. La plataforma de streaming ha contratado a un exejecutivo de Electronic Arts y Facebook para liderar este esfuerzo , según Bloomberg News.

Advertisement

La propia Netflix confirmó el miércoles la incorporación de Mike Verdu como vicepresidente de desarrollo de juegos. Verdu fue director creativo de Zynga, donde supervisó el crecimiento de juegos como Zynga Poker, Farmville y Mafia Wars, y dirigió nuevos lanzamientos como FrontierVille, Empires & Allies y CastleVille. Más tarde fue vicepresidente senior en EA Mobile, para la que supervisó estudios como Popcap, Capital Games, FireMonkeys, Red Crow y Track Twenty, que desarrollan juegos como Star Wars: Galaxy of Heroes, SimCity BuildIt, Plants vs. Zombies, Sims Free Play, Real Racing y The Simpsons: Tapped Out. De Electronic Arts pasó a Facebook, donde trabajó como vicepresidente supervisando la expansión de juegos y contenido de realidad aumentada y virtual para Oculus.

Se cree que Netflix planea lanzar una sección similar a Apple Arcade dentro de su plataforma, que ofrezca una colección de juegos a los suscriptores por una tarifa fija. La idea inicial se centraría en juegos móviles, aunque no se descarta que los juegos en streaming tipo Stadia formen parte de la estrategia. Los juegos no incluirían anuncios, y podrían ser tanto de terceros como desarrollos propios.