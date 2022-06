By

Niantic, el desarrollador tras el exitoso Pokémon Go anuncia un ajuste de plantilla que afectará al 8% de su plantilla. Entre 85 y 90 empleados de la compañía deberán abandonarla. Además, el estudio ha anunciado la cancelación de varios proyectos, entre ellos el de Transformers que anunció en 2021.



Según un reporte hecho público por Bloomberg, l a noticia la ha dado el propio CEO de la compañía John Hanke. Hanke reconocía que la empresa se enfrenta a tiempos difíciles y que las medidas previas de recorte de gastos no han funcionado lo suficiente como para evitar la pérdida de puestos de trabajo.

Niantic se hizo famosa en 2016 por el lanzamiento de Pokémon Go. Sin embargo, desde entonces no ha sido capaz de repetir el aroll ador éxito que tuvo el juego de cazar pokémon en realidad aumentada. En 2019 lanzó un juego de realidad aumentada titulado Wizards Unite y basado en el universo de Ha rry Potter. Lamentablemente para los potterheads, el juego no alcanzó la popularidad necesaria como para justificar el mantenimiento de sus servidores y Niantic lo cerró a comienzos de este mismo año.

Igual suerte corrieron los juegos de realidad aumentada basados en Pikmin y Catán. Aparte de los despidos, Niantic ha anunciado la cancelación de cuatro juegos que estaban en desarrollo. A pesar de estos reveses, e l estudio no está acabado ni mucho menos. Recientemente ha anunciado un nuevo juego basado en la NBA, y mantiene diversos proyectos de realidad aumentada junto a diferentes clientes. Pokémon Go sigue siendo un éxito aunque ya no sea tan mayoritario y pronto se actualizará con nuevas funciones de Chat.