El Nick Fury de Samuel L. Jackson regresa, y tendrá su propia serie en Disney+. El personaje, que hasta ahora ha sido clave en el universo cinematográfico de Marvel, continuará y expandirá su historia en una serie para la plataforma de streaming de Disney.

Así lo ha asegura un reportaje de Variety, citando fuentes cercanas al desarrollo de la serie. Hasta ahora se desconocen detalles de la trama, pero el encargado de escribir la serie será Kyle Bradstreet, uno de los guionistas y productores ejecutivos de Mr. Robot.

Fury ha aparecido en varias de las películas del universo cinematográfico de Marvel, siendo el responsable de haber unido por primera vez a los Vengadores en The Avengers, e incluso conectado a la historia de origen de la Capitana Marvel en su película. La última vez que lo vimos fue en Spider-Man: Far from Home, durante una escena post-crédito, en la que se reveló que se encontraba en el espacio trabajando en una nave de los Skrulls.

L a serie podría contar el origen de S.W.O.R.D.

Sobre la trama de la serie, podría contar el origen de S.W.O.R.D., una agencia de inteligencia cuyo propósito es proteger a la Tierra de amenazas extraterrestres. Esto coincide con lo que vimos que está sucedien do en la nave Skrull , donde pareciera que los sobrevivientes de esa raza , junto a Fury y posiblemente en conjunto con la Capitana Marvel, están preparando una serie de defensas para la Tierra, como preparativos ante alguna posible amenaza por venir. Con suerte, incluso podría tener alguna conexión con Agents of SHIELD, la recientemente finalizada serie que en sus orígenes estuvo directamente conectada con el MCU, e incluso Samuel L. Jackson participó en algunos episodios.

Son muchas las posibilidades, pero tendremos que esperar para conocer más detalles. Mientras tanto, este mismo año podremos ver la alocada serie WandaVision en Disney+, y en 2021 esperamos ver The Falcon and The Winter Soldier y Loki, también en la plataforma de streaming. [vía Variety]