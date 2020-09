Imagen : Marvel Studios.

Ya es oficial. El año 2020 se queda sin películas del universo cinematográfico de Marvel. Black Widow ha retrasado su estreno, de nuevo, esta vez hasta mayo de 2021, exactamente un año después de su fecha original de debut, lo que ocasiona un efecto dominó con el resto de películas del MCU. Todas se han retrasado.

Originalmente Black Widow iba a llegar a las salas de cine en mayo de 2020, sin embargo, debido a la pandemia en curso, Disney comenzó a retrasar una y otra vez esta y la mayoría de sus películas hasta nuevas fechas. El nuevo retraso es el más significativo hasta ahora: Black Widow ahora llegará el 7 de mayo de 2021.

Esto significa que el resto de películas de la fase 4 del MCU, que debían debutar después de Black Widow, también se han retrasado, en algunos casos hasta un año después de sus fechas originales. The Eternals, que iba a estrenarse en noviembre de 2020, ahora llegará el 5 de noviembre de 2021. En el caso de Shang Chi and the Legend of the Ten Rings, que originalmente llegaría el 7 de mayo de 2021, ahora se estrenará el 9 de julio de 2021.

Aún no sabemos si películas como Doctor Strange and the Multiverse of Madness o Thor: Love and Thunder también se retrasarán, dado que tienen estrenos pautados para 2022. La tercera película de Spider-Man se supone que llegaría en diciembre de 2021, pero esto también está por verse.

En general, todo el MCU se ha visto sacudido por la pandemia, paralizando por completo un año de sus estrenos, incluso en materia de series de televisión, dado que The Falcon and the Winter Soldier podría haber sido retrasada también como parte de este efecto dominó.

La serie WandaVision, sin embargo, parece que será la única sobreviviente de esta oleada de retrasos, y lo único que veremos del universo de Marvel en 2020. [vía Variety]