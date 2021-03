Imagen : MSCHF

Nike está demandando al colectivo artístico de Brooklyn MSCHF . ¿La razón? Un controvertido par de “zapatillas de Satanás” de edición limitada que contienen una gota de sangre humana real en las suelas.



Las zapatillas salieron al mercado a un precio de 1.000 dólares, cuentan con una cruz invertida, un pentagrama y las palabras “Luke 10:18". El problema es que se hicieron con modelos de Nike Air Max 97 modificadas. En total, se lanzaron 666 pares en colaboración con el rapero Lil Nas X, un lote que se agotó en menos de un minuto.



Imagen : MSCHF

El anuncio de la venta de las zapatillas coincidió con el lanzamiento de la última canción de Lil Nas X, Montero (Call Me By Your Name), que debutó en YouTube el pasado viernes. En el video musical se ve al rapero deslizándose por un poste de stripper usando un par de las zapatillas. Veamos el clip:



Como se puede observar, las imágenes y los zapatos hacen referencia al versículo bíblico Lucas 10:18: “Entonces les dijo: ‘Vi a Satanás caer como un rayo del cielo’”. Además, cada zapato cuenta con una exclusiva suela con amortiguación de aire de Nike, una que contiene 60 centímetros cúbicos de tinta roja y una sola gota de sangre humana, donadas , al aparecer, por miembros del colectivo de arte.



Imagen : MSCHF

La respuesta de Nike no se ha hecho esperar alegando infracción de marca registrada. El gigante del calzado deportivo ha dicho ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York que no aprueba ni autoriza los zapatos “satánicos” personalizados. Nike pide a la corte que impida que MSCHF venda los modelos y que evite que usen su famosa marca de diseño . Según explica en la demanda:



Es probable que MSCHF y sus zapatos satánicos no autorizados causen confusión y dilución y creen una asociación errónea entre los productos de MSCHF y Nike. De hecho, ya hay evidencia de confusión y dilución significativas en el mercado, incluidas las llamadas para boicotear a Nike en respuesta al lanzamiento de los zapatos Satan de MSCHF, basados ​​en la creencia errónea de que Nike ha autorizado o aprobado este producto.

Imagen : Nike

La propia demanda cita un tweet del popular influencer de zapatillas @Saint que se burló del próximo lanzamiento del modelo y generó publicidad durante el fin de semana en las redes sociales y en medios de comunicación:



Un caso que traerá cola ya que, básicamente, MSCHF compró zapatillas que podía revender legalmente con la marca de Nike, pero las modificó en gran medida para convertirlas en un producto nuevo cuya calidad Nike no puede controlar... para luego venderlas como un bien comercial en lugar de una obra de arte tradicional.

Dependiendo de cómo un tribunal sopese todos los factores, podría sentar un precedente para casos futuros. [The Ve rg e]