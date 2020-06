Sam Bigotes ya no tendrá su clásico revolver. Imagen : Warner Bros.

Temporada de conejos, temporada de patos. Warner Bros ha creado una nueva serie de Looney Tunes que esta disponible en exclusiva en su servicio de streaming HBO Max, sin embargo, tendrá algunos cambios, y uno de los más importantes es que ni Sam Bigotes, ni Elmer Gruñón ni ningún otro personaje de la serie usará armas de fuego.

Elmer Gruñón es un cazador que, durante décadas, ha intentado atrapar al conejo Bugs Bunny y al pato Lucas en infinidad de episodios llevando a la mano una escopeta enorme. Por otro lado, Sam Bigotes es un vaquero del lejano oeste que siempre ha llevado su par de revólveres a la manos. Eso va a cambiar a partir de ahora, según mencionó el responsable de la serie, Peter Browngardt, en una entrevista.

“No, no tendremos armas. Pero aún así tendremos violencia caricaturesca, incluyendo dinamita y todas esas cosas de Acme que son tan conocidas”, aseguró el showrunner a The New York Times. El cambio ya puede verse en uno de los tráilers de la serie, donde Elmer lleva una guadaña en lugar de su escopeta clásica. Aunque no está presente el arma de fuego, sí que hay una buena dosis de explosiones.

Los responsables de la serie han querido explicar que el equipo intentó mantener el espíritu de la serie original pero, al mismo tiempo, querían reflejar las sensibilidades modernas en los sketchs de la serie. Así lo mencionó Johnny Ryan, artista involucrado en la producción, añadiendo que, de todos modos, la esencia es la misma: dos personajes en conflicto en el que a veces las cosas se vuelven bastante violentas.

Otro de los cambios de la serie es, por supuesto, la inclusión de objetos más contemporáneos y modernos como, por supuesto, smartphones, además de esos extraños guantes de color amarillo que ahora lleva Bugs, reemplazando sus guantes de color blanco. [The New York Times vía IGN]