wonder woman 1984

Filed to:

Filed to: wonder woman 1984

Imagen : Warner Bros.

Los primeros 10 minutos de Wonder Woman 1984 me conmovieron hasta hacerme llorar. Parte de esto fue el tan esperado regreso a Themyscira, al ver a una joven Diana (interpretada por Lilly Aspell) luchar contra sus compañeras Amazonas en una escena de acción épica acompañada de una increíble nueva partitura de Hans Zimmer. Pero otra parte fue solo que después de un año de retrasos e incertidumbre, la película finalmente estaba aquí. Ver una película tan grande de nuevo se sintió muy, muy bien. Así que estaba emocionado, no me juzguen, ha pasado un año.



Advertisement

El regreso de Diana Prince (Gal Gadot) no podría haber llegado en mejor momento. Después de casi un año de quedarnos en casa y de distanciamiento social, muchos probablemente verán la secuela de Patty Jenkins mediante streaming por HBO Max, o tendrán que esperar más. Ver una película tan grande en tu televisor en su día de estreno es algo histórico, por lo que incluso si Wonder Woman 1984 fuera una mala película, todavía tendría eso a su favor. Afortunadamente, no es mala. De hecho, es bastante buena, pero una pequeña parte de su grandeza se debe sin duda a las circunstancias.

Advertisement

Una joven Diana compitiendo con otras amazonas. Imagen : Warner Bros.

La película está ambientada varias décadas después de la última salida en solitario de la hero í na (pero varias décadas antes de Batman v Superman y de Justice League), y una de las mejores cosas de Wonder Woman 1984 es cómo la historia principal destaca por sí sola. No es necesario buscar conexiones y misterios más profundos. Es solo esta historia, en este tiempo, con estos personajes. Cuenta en parte una historia de aislamiento porque, después de siete décadas como Wonder Woman, Diana se ha visto obligada a mantenerse en secreto y cerrada. Incluso cuando la gente intenta hacerse su amiga, como su nueva colega Barbara Minerva (Kristen Wiig), sigue siendo bastante reservada.



Advertisement

El personaje de Wiig es el que inicia la trama de la película, que trata sobre un artefacto misterioso que puede conceder cualquier deseo que desees. Eso suena bien, pero, por supuesto, surgen problemas y las cosas empeoran cuando el aspirante a magnate petrolero Max Lord (Pedro Pascal) obtiene el artefacto y, después, ocasiona muchos problemas. Solo imagina lo que sucedería si un objeto con la capacidad de conceder cualquier deseo se soltara en el mundo, eso te dará una idea del enfoque de Wonder Woman 1984.

Diana y Barbara, compañeras de museo. Imagen : Warner Bros.

Advertisement

El mayor problema con ese enfoque es cuán descaradamente Wonder Woman 1984 se apoya en esa idea. El guión de Jenkins se extiende por todo el mundo y realmente pasa mucho tiempo con cada uno de sus personajes. Como resultado, la película (que dura 150 minutos) puede sentirse a un ritmo lento a veces durante su primer y segundo acto. Y de algún modo, el film es consciente de eso, por lo que si bien puede parecer que la película podría haber durado entre 15 y 20 minutos menos, la audiencia obtiene la ventaja de pasar más tiempo en este mundo de superhéroes. Lo cual, francamente, es algo agradable. Hemos esperado mucho tiempo para volver a ver a estos personajes y el solo hecho de poder verlos caminar y hablar durante un rato es casi relajante, casi como si la película tuviera la oportunidad de darnos un descanso. Sin embargo, una vez que cruzas la marca de las dos horas y parece no haber un final a la vista, es probable que empieces a mirar tu reloj.



Afortunadamente, esos sentimientos tienden a equilibrarse debido a la cantidad de veces que Wonder Woman 1984 nos deslumbra. Ya sea gracias a un momento lleno de acción, al escuchar el mítico tema característico de la superheroi na, o a la revelación de alguna sorpresa , hay varias escenas que hacen que la película valga el precio de la entrada por sí sola (o del servicio de suscripción). Incluso si es solo por unos segundos, Jenkins sabe cómo erizarnos los pelos de los brazos, y presiona ese botón cada pocos minutos para ayudar a mantenerte emocionado y comprometido con el film.

Advertisement

¡Ha vuelto! Imagen : Warner Bros.

Varios de esos momentos provienen de las interacciones y actuaciones de Gal Gadot y Chris Pine como Diana y Steve Trevor. Steve, por supuesto, murió en la primera película, por lo que verlo de regreso es una adición bienvenida y la forma en que regresa es muy inteligente. Una vez de regreso, él y Gadot tienen una química sólida y juegan con gran éxito eso de “Me perdí 70 años de tecnología”. Es aquí donde Wonder Woman 1984 es tan “1984" como imaginas, y la película es mejor por eso. Pine es tan encantador y carismático como siempre, mientras que Gadot de alguna manera se vuelve más segura e imponente cada vez que aparece en una de estas películas. Esta es su mejor Diana hasta ahora.



Advertisement

Esta es la mejor versión de Diana que hemos visto hasta ahora.

En cuanto al reparto secundario, el más destacado es Pedro Pascal. Interpretando al diabólico Max Lord, muy conocido en DC Comics. La estrella de The Mandalorian es a la vez frenético y aterrador. La comediante Kristen Wiig también es buena como Barbara, haciendo una transición creíble entre su personalidad original cautelosa y la villana en la que se convierte, pero desafortunadamente, el guión no le da un papel tan importante o un arco tan importante como a Lord.

Advertisement

Técnicamente, lo más impresionante de Wonder Woman 1984 es la banda sonora de Zimmer y los efectos visuales. Zimmer toma los temas de la banda sonora original de Rupert Gregson-Williams y los eleva aún más, además de crear varios temas nuevos, pegadizos y trepidantes que resuenan a lo largo de la película. En cuanto a los efectos, salvo por una o dos ocasiones, son en su mayoría prácticos, lo que es un cambio bienvenido con respecto a la mayoría de las otras películas de DC con mucho CGI, incluyendo la primera Wonder Woman. Ya sea que Diana corra súper rápido o se balancee por el aire, Jenkins y el equipo hicieron todo lo posible con efectos prácticos y reales, y el resultado es que la película tiene un aspecto bastante atemporal.

¡Hola, Mando! Imagen : Warner Bros.

Advertisement

Suceden tantas cosas en Wonder Woman 1984 que es casi ridículo. Diferentes tangentes se entretejen dentro y fuera, todo comienza a hacerse más intenso, y mientras tanto, tenemos temas de humildad, trabajo duro, valentía y optimismo que se van sembrando en el camino. A veces eso se pierde entre tanto, pero al final, terminas Wonder Woman 1984 con una agradable y satisfactoria sensación de esperanza y llenura; el hecho de que haya sido demasiado larga y un poco confusa queda en el olvido. Wonder Woman 1984 es una experiencia agradable y fascinante (a veces hasta el extremo) que te dejará una sonrisa en el rostro, en parte debido a las circunstancias, pero sobre todo por la película, incluso con sus defectos.



Wonder Woman 1984 llega a HBO Max y a cines selectos en Estados Unidos el 25 de diciembre. En el resto del mundo tendremos que esperar un poco más.