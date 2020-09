Nintendo elimina la referencia a "gay Bowser" de Super Mario 64

Mario dice cosas diferentes cuando lanza a Bowser, dependiendo de la versión de Super Mario 64 que estés jugando Gif : Nintendo/Kotaku

Super Mario 3D All-Stars aterrizó el viernes en Switch, pero con novedades: Mario ya no dice: “ So long, gay Bowser! ” [H asta la vista , Bowser gay] en los combates contra el jefe de Super Mario 64. Pero hay una buena razón por la que falta la icónica línea diálogo .

Advertisement

El misterio audio de Mario apareció originalmente en la Nintendo 64 en 1996. Aunque obviamente no llama “ gay” a Bowser como una descripción peyorativa o una referencia a la orientación sexual del rey Koopa, nadie tiene una buena alternativa sobre lo que realmente está diciendo. Charles Martinet, doblador de Mario durante décadas, trató de aclarar el año pasado que la frase dice realmente “ So long king-a Bowser! ”, pero eso no tiene ningún sentido, especialmente si escuchas esta impresionante restauración del audio original:

Advertisement

Mi entusiasmo por jugar a Super Mario 64 por primera vez en Super Mario 3D All-Stars se debió en parte a mis ganas de escuchar esta frase por mí mismo y noen vídeos subidos a YouTube. Pero cuando llegué a mi primera pelea con Bowser, me sorprendió que Mario gritara un simple “ Buh-bye! ” al lanzar a su enemigo por primera vez. ¡Nadie pidió esto , Nintendo! ¡Queremos que Mario llame gay a Bowser!

Todo esto tiene sentido después de indagar un poco en las distintas versiones de Super Mario 64. Poco más de un año después del lanzamiento inicial del juego, Nintendo lanzó la versión Super Mario 64 Shindou Pak Taiou en Japón. Este cartucho actualizado incluía, entre otras cosas, voces de la versión en inglés. Dado que Bowser es conocido como el rey Koopa en Japón, se eliminó la línea de diálogo que usaba su nombre occidental y se reemplazó con un “ Buh-bye! ”.

Dos detalles más dejan en claro que Super Mario 3D All-Stars está usando la versión Shindou de Super Mario 64. También se ha eliminado el error del salto largo hacia atrás, que permite a los jugadores alcanzar una velocidad infinita y saltarse partes importantes del juego. L o sentimos, speedrunners . E n segundo lugar, la pantalla de título incluye un huevo de Pascua oculto que llena el fondo detrás de la cabeza de Mario con un collage de su rostro. Si tienes el juego en Switch, puedes hacer que aparezca pulsando ZL .

Advertisement

(Consulta este artículo de TCRF para obtener una lista completa de las diferencias de la versión Shindou).

Advertisement

Super Mario 3D All-Stars es una excelente colección de juegos de Mario que ha sido criticada en los últimos días debido a algunas decisiones extrañas por parte de Nintendo. No soy de los que se levantan en armas por el hecho de que estos clásicos sean emulados o que Super Mario Sunshine no te permita invertir los controles, incluso aunque para algunas personas sean razones completamente válidas para evitar este juego. Pero no poder oír el “ So long, gay Bowser! ” de primera mano realmente me molesta. Espero que los desarrolladores corrijan este gran descuido con un parche futuro.