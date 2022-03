By

Apple no está teniendo su mejor día. Aunque la página de estado de la compañía no detecta ninguna interrupción de servicio, los usuarios de Down Detector y Reddit informan de una caída generalizada de sus sistemas.



Según la publicación de Reddit, todos los grandes servicios de Apple están sufriendo algún tipo de problema: iCloud, iMessage, FaceTime, Apple Music, Apple Maps, Siri, Apple Podcasts, Apple Fitness+, la App Store, la aplicación de Apple TV y hasta Find My, la red para encontrar tus dispositivos y AirTags.

La caída de iCloud impide a algunos usuarios, por ejemplo, acceder a las fotos antiguas que han ido subiéndose a la nube para ahorrar espacio en el teléfono.

Pero los usuarios de Apple no son los únicos afectados: la interrupción del servicio también está impidiendo a muchos empleados hacer su trabajo con normalidad. Según Mark Gurman, los sistemas internos de Apple, tanto los corporativos como los de las tiendas, están caídos, lo que dificulta el trabajo en remoto y servicios específicos de las tiendas, como recogidas y reparaciones.

iCloud, iMessage y FaceTime sufrieron una interrupción de servicio en febrero, pero esta nueva caída parece más generalizada y extendida por el mundo.

Actualización (18:34 CET):

La página de estado de Apple informa ahora de la interrupción de un puñado de servicios desde las 17:32 CET. Según esta página oficial, los servicios caídos son la App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+, la iTunes Store y Radio.

Actualización (18:49 CET): Apple ha confirmado ahora la caída de Mapas.