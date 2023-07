Así es el nuevo Nothing Phone (2)

Nothing acaba de presentar su nuevo teléfono, el Nothing Phone (2). Cómo era de esperar, la compañía mantiene su particular estética con la parte trasera transparente y llena de luces, pero también ha hecho algunos cambios cruciales y muy solicitados respecto al Nothing Phone (1).



El primero y más aparente de estos cambios es la pantalla, que ahora es un poco más grande (6,7 pulgadas frente a 6,55 del primer modelo) y funciona sobre panel LPTO OLED. Sobre el papel, este nuevo panel (que tambié n tiene tasa de refresco variable de hasta 120Hz) permite mejores tasas de brillo (1600 Nits frente a 1200). El aumento de pantalla hace que el tamaño del Phone (2) crezca un poquito también, pero los nuevos bordes curvos de la pantalla y el cristal posterior prometen hacerlo más cómodo de sostener.

A nivel interno, el principal cambio es la llegada de un chip Snapdragon 8+ Gen 1. No es el último modelo de Qualcomm, pero si una mejora importante respecto al Snapdragon 778G+ que llevaba el Phone (1). La cantidad de RAM permanece igual salvo por la versión de 256GB de almacenamiento, que ahora lleva 12GB de RAM en vez de 8. La versión básica del Phone (2) sigue siendo una 8/128.

La batería es otro de los puntos fuertes, con una 4700mAh, 200mAh más que el Phone (1). La carga rápida tambié n aumentado un poco, con 45W que cargan completamente el móvil en 55 minutos y lo cargan al 50% en 20 minutos, siempre según datos del fabricante. No es la carga más rápida del oeste, pero es un nivel muy aceptable (y mejor que el del Phone (1) .



En apariencia, las cámaras son las mismas (una principal de 50MP acompañada de una gran angular de 50MP que hace las veces de macro mediante autoenfoque). Los mayores cambios aquí es que la principal cambia el sensor por un competente Sony IMX890, y que la cámara para selfies pasa de los 16 a los 32MP. Nothing explica que han renovado el procesador de imagen que triplica la captura de datos y que, unido a algoritmos de IA, permite más niveles de HDR y seguimiento de enfoque en tiempo real mejorado. Sobre el papel pinta bien, aunque tendremos que probar el teléfono para comprobar las mejoras.

En vídeo, el Nothing Phone (2) es capaz de grabar en 4K a 60FPS con doble sistema de estabilización (EIS y OIS). Un modo acción mejorado promete grabaciones perfectamente nítidas incluso en movimiento. La cámarta delantera ahora graba a 1080P y 60FPS.

La interfaz de luces Glyph del Nothing Phone (1) era su seña de identidad, pero no servía para mucho. Nothing la ha mejorado sustancialmente en esta segunda versión. Ahora no solo es completamente configurable (podemos establecer los patrones de brillo que queramos para cada contacto y tono de llamada), sino que tiene funciones extra com o servir de cronómetro visual o linterna.



Nothing Phone (2) Precio y disponibilidad

Lo mejor de todo probablemente sigue siendo el precio contenido. El Nothing Phone (2) sale a la venta en España el 21 de julio y está disponible en dos colores: blanco y gris oscuro . Sus precios son: