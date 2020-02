Nuevos héroes y nuevos villanos: Bienvenidos a la Fase 1 del futuro universo Star Wars: The High Republic

Con vosotros, los Nihil. Imagen : Star Wars / Disney

Disney se tomó muchas molestias en señalar que The Rise of Skywalker era el fin de una era para Star Wars. Con el final de la trilogía aún en los cines, la compañía dió a conocer sus planes para la franquicia con algo llamado Project Luminous. Ahora sabemos su nombre definitivo: Star Wars: The High Republic.



The High Republic no es una película o una serie. Ni siquiera es una novela. Disney lo describe como una iniciativa. Lo explica mejor Obi-Wan Kenobi. En la primera película, allá por el año 1977, el maestro Jedi le decía a Luke:

Durante más de mil generaciones, los caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia en la antigua república. Antes de los tiempos oscuros. Antes del imperio.

Han pasado 40 años desde esa frase, y si sacamos de la ecuación el material que hoy no forma parte del canon y se conoce solo como leyendas, lo cierto es que no hemos sabido mucho de esos mil años de paz, prosperidad y felices aventuras de los caballeros Jedi. The High Republic es un nuevo marco temporal ubicado precisamente 200 años antes de La Amenaza Fantasma, cuando la República Galáctica pasó por un evento cataclísmico conocido como El gran Desastre.

Los villanos de este cataclismo son un colectivo completamente inédito conocido como los Nihil. Supongo que estarás buscando una imagen de ellos. No es necesario. Aquí la tienes:

Tienen algo a medio camino entre los Borg de Star Trek, los moradores de las arenas y unos extras de Mad Max. La idea de los borg no está del todo desencaminada. Al parecer los Nihil no son una especie, sino un grupo que abarca todo tipo de especies sintientes como los Jedi. En cuanto a su indumentaria, no es casual. Por lo poco que sabemos hasta ahora, su tecnología y esas extrañas máscaras les permiten hacer un uso completamente inédito del hyperespacio. Su creación responde a una pregunta que Disney planteó a los guionistas: ¿Qué es lo que más asusta a los Jedi? Aperentemente no son los Sith, sino los Nihil.

¿En qué se traduce The High Republic a nivel de contenidos? Bien, para empezar Disney ha adoptado la estructura de fases que tan bien le ha funcionado con Marvel, pero comenzará de forma más discreta que cómo lo ha hecho hasta ahora. La primera fase consta de tres novelas y dos series de cómics:

Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi por Charles Soule. Será la novela que introduzca a los Nihil y cuente todo lo que necesitamos saber para iniciarnos en esta nueva era. Se publica el 25 de agosto.

Star Wars: The High Republic: A Test of Courage por Justina Ireland. Es una novela de corte más juvenil protagonizada por el caballero Jedi más joven conocido, un humano de 16 años. Se publica el 8 de septiembre.

Star Wars: The High Republic: Into the Dark por Claudia Gray. Es la continuación no oficial de Light of the Jedi. Relatará las aventuras de un Caballero Jedi y su Padawan durante los sucesos del Gran Cataclismo. Saldrá a la venta el 13 de octubre.

Star Wars: The High Republic Adventures por Daniel José Older y Star Wars: The High Republic por Cavan Scott. Son dos series de cómics que se publicarán bajo el sello Marvel y que continuarán construyendo el nuevo universo de la Alta República.

Por supuesto, nada de esto se ha escrito de la noche a la mañana. En noviembre de 2014 el vicepresidente de contenidos y estrategia de Lucasfilm, James Vaugh, presentó a Kathleen Kennedy (la presidenta de Lucasfilm) la idea de crear un nuevo universo compartido de libros, cómics de Star Wars. Kennedy accedió con la condición de que este nuevo universo fuera mucho más atrevido que el actual.

Así nació el Proyecto Luminous. Vaugh se reunió durante años en el Rancho Skywalker con diferentes escritores y artistas para perfilar los contenidos de esta Fase 1. De momento hablamos de cómics y libros, pero no hay que engañarse. The High Republic es una prueba de concepto. Si tiene éxito seguramente se expandirá para incluir series de TV y películas en futuras fases. A continuación os dejamos con las imágenes de portada de los nuevos libros y un tráiler de presentación oficial.

