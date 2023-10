Las vibras en la Comic Con de Nueva York este año fueron muy extrañas

No hay nada más extraño que ir a un panel de funciones en Comic-Con de Nueva York centrándose en un solo actor y escuchándolos hablar de... bueno... nada. De Ewan McGregor evaluando los méritos relativos de los bagels de Nueva York, a David Tennant, discutiendo sobre Shakespeare, a Chris Evans Al pasar solo 20 minutos en el escenario, la mayor parte de ellos ocupados en hablar sobre su perro, Dodger, las estrellas realmente no tenían mucho que decir. O, más precisamente, en realidad no se les permitía hablar sobre mucho de nada.



Tampoco se trata sólo de estos individuos. Nuestra bandera significa muerte El elenco pasó una hora entera respondiendo preguntas superlativas, terminando el panel con un beatbox/rap de estilo libre de la estrella Rhys Darby, sin decir ni una sola vez. las palabras Nuestra bandera significa muerte. El elenco de Guardianes de la galaxia jugó “¿preferirías?” con el moderador. Viaje a las estrellas Hizo una proyección única del episodio de la próxima semana de Cubiertas inferiores y no anunció ninguna noticia. Al menos para las principales cadenas y actores, las vibraciones del panel de la Comic Con de Nueva York fueron completamente apagado.

En realidad, no es culpa de nadie. Esto es lo que sucede cuando a los actores no se les permite hablar sobre en qué están trabajando y los estudios Solo tenemos productores ejecutivos y diseñadores de producción charlando con la prensa. Estas personas son interesantes y tienen cosas fascinantes que decir sobre sus trabajo, pero no es a quién la gente viene a ver a NYCC, y no es sobre qué la gente quiere leer después.

AMC fue el único estudio importante que pudo hacer algo significativo. Con una lista completa de avances y avances junto con una presentación temprana de la Daryl Dixon final y un panel con el productor ejecutivo estrella Norman Reedus, Los muertos vivientes Se fue del ganador. O, desarrollado, en realidad. La barra, que era “los actores hablan sobre su trabajo, , era bastante bajo. AMC podría haberse dado cuenta de que esperar a que la AMPTP firmara un contrato justo era un juego perdido y decidió desde el principio no celebrar su respiración. Los muertos vivientes ha sido parte de las desventajas del cómic durante más de una década. Habría sido una lástima dejar que la avaricia corporativa rompiera la racha.

Pero a pesar de todas las rarezas, todavía estaban sucediendo algunas cosas buenas fuera de los grandes escenarios. Los cosplays fueron increíbles: NYCC parece Me encantan las iteraciones y la interpretación creativa, y este año los fans asistieron. Los eventos para fans también fueron geniales; encantadora reunión para los fans de Izzy Hands y salí con washi tape, tres alfileres, dos tatuajes temporales y habiendo firmado una petición para renovarse como crew. También hubo un ganador medio: los cómics. Ambos corriente continua y Maravilla Hizo grandes anuncios sobre los libros y los arcos que están por venir de sus sellos. A pesar de esto, incluso los cómics tuvieron una buena parte de “ ¿Qué carajo está pasando?” flotando alrededor.

Estoy hablando de Tom Hardy. El actor pasó por NYCC el sábado para promocionar Encuadernado en arco—el cómic de ciencia ficción militar que co-creó junto a Scott Snyder. Encuadernado en arco es la primera serie de Arcbound Studios, una empresa con fuertes vínculos con web3, criptomonedas y coleccionables digitales, también conocidos como NFT. no hay palabra sobre cómo Encuadernado en arco cruzará entre el entretenimiento y los coleccionables digitales, y Sitio web de Arcbound Studio es igualmente escaso, sin noticias, un enfoque singular en Encuadernado en arcoLos personajes y la trama, y un botón extraño para “Kickstarter” sin información proporcionada.

Este es el tipo de noticias que normalmente se verían eclipsadas en NYCC por grandes eventos mediáticos, avances, grandes elencos y estrenos. Es genial que los cómics y el cosplay hayan tenido su oportunidad de ser el centro de atención, especialmente después de lo incómodo que fue en la Comic-Con de San Diego, que a pesar de que muchos actores se retiraron en el último minuto debido al momento de la huelga SAG-AFTRA. Pero en muchos sentidos , realmente sentí como si algunos de los actores y los paneles del elenco probablemente no deberían haber venido a NYCC en absoluto.

Un panel con el estilo de un programa de juegos es algo encantador, pero también absolutamente carente de mérito. No lo es. interesante, está ahí simplemente para quitarle tiempo a un programa. Estos paneles fueron, en los términos menos caritativos, irrespetuosos con los actores que son extremadamente talentosos y exitosos y probablemente tendrían cosas fascinantes que decir si simplemente se les hicieran las preguntas correctas. También fue desmoralizante que un fan haya gastado dinero para asistir a un panel donde esperaría obtener información interesante sobre quiénes son estas personas y, en cambio, te quedas atrapado, encogiéndose, al igual que los actores en el escenario, mientras el moderador pregunta “¿quién sería más probable que se tomara una selfie con ¿Bigfoot?”, como si fuera una pregunta real que la gente se hace entre sí.

El mayor problema con toda esta gente en el escenario fue que muy pocos hablaron sobre la huelga, y sólo un par aludió a la acción laboral en términos oblicuos. Todos parecieron darse da n cuenta de que estaban caminando por una línea muy delgada entre lo que era y que no Consideró la promoción del trabajo en huelga, pero la total falta de discusión laboral se sintió extraña después de meses de apoyo. Las huelgas de la WGA, que solo han que se resolvieron en el último mes , no se mencionaron en todo . En última instancia, este mensaje contradictorio: ¿están aquí para promocionar su trabajo o ¿no? ¿van a hablar de las huelgas o no? ¿van a hablar de algo periodístico o interesante? tensión entre el público y la gente en el escenario.

Uno de los mejores paneles de NYCC a los que asistí no se llevó a cabo en ninguno de los escenarios principales... ni siquiera en un escenario. En la trastienda del River Pavilion del cuarto piso, la Asociación Nacional de Actores de Voz celebró un panel de discusión sobre IA eso fue revelador y lleno de experiencias personales. Aunque el panel tuvo lugar en lo que era más o menos una cafetería, el tema Fue bastante interesante que todas las mesas estuvieran llenas y la gente estuviera prestando mucha atención a lo que se decía. En una convención donde todos otro panel parecía estar activo, dolorosamente, evitando hablar sobre los movimientos sindicales que están actualmente en curso, el panel NAVA fue una discusión refrescante que no sólo honró el tiempo y la experiencia de sus panelistas, sino que respetó la inteligencia de la audiencia.

