Una mujer de Florida llamada Cristina Ryan remitió hace unos días un vídeo de su jardín grabado con la cámara de vigilancia de su hogar. El vídeo, grabado de noche mediante la cámara de visión nocturna, muestra una extraña criatura pasando frente a la cámara.



La propia Ryan remitió el vídeo al canal Fox 35 News bromeando sobre el singular avistamiento pero dejando caer lo que más de uno ha pensado al ver el vídeo:

No se nos ha ocurrido ningún animal que pueda pasar a las 3:40 de la mañana por el jardí n de casa caminando de esa manera. Igual es que he visto Pa rque Jurásico demasiadas veces, pero lo que veo es un velociraptor o cualquier otro dinosaurio pequeño. Algunos dicen que es un pájaro, pero parece tener patas frontales así que no se. Creo que me quedo con la versión del dinosaurio.

Otros espectadores especulaban con la idea de que fuese un dragón de Komodo (no hay dragones de Komodo en Florida) o alguna iguana de grandes dimensiones. Si quieres adivinar de qué se trata, te dejamos el vídeo de Ryan aquí abajo. La respuesta correcta después del vídeo.

La idea del dinosaurio es divertida, pero ya de entrada hay que recordar que, por mucho que Hollywood se empeñe en intentar convencernos de lo contrario, los dinosaurios ya no existen. El animal que se ve en el vídeo no es más que un perro. Lo que desconcierta es que el animal no debería pasear por la calle a esa hora y además lleva un collarín. Algunos espectadores de vista especialmente aguda aseguran hasta ver la corre colgando, lo que sin duda apuntaría a que es un can fugado. La idea del dinosaurio es mucho mejor con creces.

En Snopes llegan a la misma conclusión. La mala resolución de la cámara, los pocos cuadros por segundo y el hecho de que mencionemos un dinosaurio antes de que veas el vídeo hacen el resto. Pura sugestión.