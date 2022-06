By

Por fin, años después de haber sido anunciada, la película de Black Adam está muy cerca. Protagonizada por Dwayne Johnson, el film llegará en octubre como parte del universo extendido de DC, y aquí está su primer tráiler oficial.



Black Adam es un personaje muy antiguo en el mundo de DC. No solo me refiero a que en los cómics es un hombre que proviene del antiguo Egipto y tiene poderes casi a la altura de los dioses, sino que la primera aparición del personaje en los cómics fue en el año 1945, aunque no volvió a aparecer con una mayor frecuencia hasta el año 1973.

Protagonizada por Johnson como Teth-Adam (o Black Adam) junto a actores de la talla de Pierce Brosnan como el Doctor Fate, Aldis Hodge como Hawkman y Quintessa Swindell como Cyclone, además de otros miembros de la Sociedad de la Justicia de América (JSA), la película se estrenará el próximo 21 de octubre en los cines del mundo, y según Warner y el mismo Dwayne Johnson, esta será apenas la primera película en la que veremos a este y otros personajes de la JSA.