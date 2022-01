By

Cambiar los discos a las pesas es una de las tareas más tediosas que se pueden llevar a cabo en un gimnasio. Para hacerla un poco más llevadera, NordicTrack from iFit ha creado las iSelect, unas mancuernas inteligentes que cambian de peso con solo pedírselo a Alexa.



Advertisement

Las mancuernas inteligentes y a existían de antes. No se trata de ninguna brujería que altera la densidad de los materiales (ojalá). Básicamente lo que tienes es una plataforma con un set completo de discos que van de los 2 a los 22 kilos. Cuando introduces las pesas en la plataforma puedes girar un dial para seleccionar el peso deseado. En respuesta, un eje interno en la barra gira y engancha los discos necesarios para alcanzar ese peso.

Las NordicTrack iSelect siguen este mismo esquema, aunque se diría que el mecanismo que engancha unos discos con otros es diferente. Sea como sea, el funcionamiento es el mismo. Lo que iFit sí ha hecho es añadir una pantalla, una conexión wifi y compatibilidad con Alexa, de manera que para seleccionar más o menos peso podemos usar comandos de voz del tipo: “Alexa, pon el peso en 10 kilos”, o “Alexa, añade 5 kilos mas”. También podemos preguntar por las rutinas de ejercicio que tiene el dispositivo con algo como “Alexa, pon el peso para bí ceps”.

La pantalla tiene su razón de ser en iFit, un servicio de suscripción que cuesta 39 dólares al mes y que incluye entrenamientos y rutinas de fitness para cada uno de sus aparatos inteligentes de gimnasio. Por fortuna, no es necesario suscribirse a iFit para usar las pesas con Alexa o acceder a un entrenamiento básico. La mala noticia es que librarnos de esos minutos cambiando las pesas de la barra no sale barato. Las NordicTrack iSelect cuestan 429 dó lares según la nota de prensa oficial, pero en Amazon figuran a 723 euros. [NordicTrack from iFit vía Engadget]