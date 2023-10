El CEO de Mattel afirma que su película de Barney no será rara

Incluso antes del barbie película se convirtió en una de las películas más importantes de 2023, estaba claro que Mattel iba a utilizarla como punto de partida para más de sus juguetes a la pantalla grande. La compañía nunca ha sido tímida acerca de qué juguetes recibirán el tratamiento de película, con los más conocidos de los grupo siendo uno centrado en Barney el Dinosaurio Púrpura eso será protagonista No Daniel Kaluuya.

Recientemente, el director ejecutivo de Mattel, Ynon Kreiz, habló de esa película, actualmente titulada Barbie y sus amigos. En una entrevista con Semafor Negocios, dijo que era “demasiado pronto” para hablar sobre detalles específicos de esa película, pero afirmó que sería menos existencialmente meta que barbie “No será una película rara”, dijo. “Puedo decirles que estamos adoptando un nuevo enfoque que ser divertido, entretenido y orientado culturalmente”.

Los comentarios de Kreiz sobre barney y amigos chocan con los realizados anteriormente por Mattel Films Kevin McKeon. En julio, el ejecutivo afirmó a The Wrap que esta película “se apoyaría en la angustia milenaria ” de la propiedad, llamándola “realmente una obra para adultos. No es que tenga clasificación R, pero se centrará en algunas de las pruebas y tribulaciones de tener treinta y tantos. , crecer con Barney : justo el nivel de desencanto dentro de la generación». Ese mismo mes, un compañero ejecutivo Robbie Brenner lo describió como similar a Ser John Malkovich o Adaptación—”Cualquier película que tenga a Barney ciertamente no va a ser sencilla”, le dijo a Variety. ted.”

Lo que sea que Mattel termine haciendo con eso Barney película, McKeon tiene razón al resaltar la rareza de crecer con el dinosaurio. Como se destaca en el documental de 2022 Te amo, tú me odias, Hubo un período de tiempo a principios de la década de 2000 donde los adolescentes y adultos realmente odiaban al personaje, y los primeros inventaban canciones sobre matándolo y este último enviando amenazas de muerte a aquellos involucrados en el programa. Es posible que la película no aborde completamente ese tipo de exageración. fealdad, pero no sería sorprendente que se reconociera de alguna manera.

Por supuesto, todo esto depende de la realidad. barney y amigos película que se hace y estrena, y veremos cómo va.

