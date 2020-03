PlayStation 5 versus Xbox Series X: comparamos sus especificaciones técnicas

Filed to:

Filed to: PlayStation 5

Imagen : Microsoft/Sony

Esta semana aprendimos las especificaciones técnicas para Xbox Series X y PlayStation 5. ¿Cómo se comparan las dos consolas hasta ahora? A pesar de solo saber cómo se ve una de los dos, no son tan diferentes, X y 5.



Antes de entrar a ello, ten en cuenta que estos son solo números en las pantallas en lo que a nosotros respecta. Hemos visto un par de demostraciones tecnológicas para ambas consolas, demos que demuestran cosas como los tiempos de carga, pero no hemos visto cómo el hardware real funciona de cerca y en persona. Ahora sí, comparemos algunos acrónimos.



CPU

PlayStation 5: CPU Zen 2 personalizada con ocho núcleos a 3.5 GHz (frecuencia variable)



Xbox Series X: CPU Zen 2 personalizada con ocho núcleos a 3.8 GHz (3.66 GHz con subprocesamiento múltiple simultáneo)



Estas son dos versiones personalizadas de CPU creadas con la microarquitectura Zen 2 de AMD, la misma microarquitectura que impulsa la tercera generación de CPU para PC Ryzen. Lo que es diferente es cómo las dos consolas utilizan la potencia de su CPU. Microsoft dice que la CPU Xbox Series X está fijada a 3.8 GHz para juegos que dependen de un solo núcleo, cayendo a 3.66 GHz para aplicaciones que aprovechan múltiples núcleos a través de subprocesos múltiples simultáneos.



Imagen : Sony

Sony dice que la CPU y la GPU de la PlayStation 5 funcionan a una frecuencia variable. La consola monitorea constantemente la demanda que un juego pone en la CPU y la GPU y ajusta la frecuencia en consecuencia. Este enfoque novedoso para equilibrar la potencia y el enfriamiento significa que el sistema siempre debe funcionar a un nivel de potencia constante, lo que facilita el enfriamiento.



GPU



PlayStation 5: Custom RDNA 2 10.28 TFLOPs, 36 CUs a 2.23GHz (frecuencia variable)

Xbox Series X: Custom RDNA 2 12 TFLOPS, 52 CU a 1.825 GHz

Al igual que con la CPU, ambas consolas usan variaciones del mismo hardware básico, en este caso una GPU AMD RDNA personalizada. RDNA significa Radeon DNA, siendo la arquitectura las tarjetas gráficas más recientes de AMD. En términos de teraflops, la Xbox One tiene una pequeña ventaja. Tiene 52 unidades de cómputo con respecto a las 36 de PlayStation 5. Asiente como si supieras lo que eso significa.



Un teraflop es una medida de la destreza matemática de un procesador. Por cada teraflop, el procesador puede calcular un billón de cálculos por segundo. Cuantos más teraflops, más potencia computacional. Mientras más potencia computacional, mejor está equipado el procesador para realizar las matemáticas complejas que los juegos convierten en imágenes sofisticadas. En el gran esquema de las cosas, una diferencia de 1.72 teraflops no es enorme.



Las unidades de computadora, o CU, son como grupos de pequeñas CPU que una unidad de procesador de gráficos utiliza para calcular cosas. Cuantas más CU, más potente es la GPU. Comparar CU entre la Xbox Series X y PlayStation 5 es mucho más revelador que los teraflops. La PlayStation esencialmente tiene el equivalente de una tarjeta gráfica Radeon RX 5700, mientras que la Xbox Series X tiene una Radeon RX Vega 56. Accedí al sitio web GPUCheck para comparar las dos tarjetas, y hay una diferencia notable.



Gráfica : Hacer clic en el enlace para ver la comparación completa. ( GPUCheck

Ten en cuenta que estos son puntos de referencia de PC. El rendimiento de las GPU personalizadas de Xbox Series X y PlayStation 5 dependerá en gran medida de cómo se usen. Una vez más, la PlayStation 5 puede ajustar el rendimiento de la GPU y la CPU en función de la demanda, por lo que si bien la Xbox Series X tiene más fuerza, la PlayStation 5 puede tener más delicadeza.



Memoria

PlayStation 5: GDDR6 de 16GB con un bus de 256mb | 448 GB/s de ancho de banda



Xbox Series X: 16GB GDDR6 con un bus de 320mb | 10 GB a 560 GB/s, 6 GB a 336 GB/s de ancho de banda

Ambas consolas incluyen 16 GB de memoria GDDR6. El bus de memoria de la PlayStation es más estrecho, 256 mb de los 320 mb de la Xbox, lo que significa que hay más carriles de tráfico disponibles en la Xbox. ¿Eso hará una gran diferencia? Probablemente no. Lo que es diferente es cómo se maneja el ancho de banda de memoria en las consolas. La memoria de PS5 funciona a una velocidad de 448 gigabytes por segundo en todos los ámbitos. La Xbox Series X divide sus 16 GB de memoria en dos secciones. Hay 10 GB de “memoria óptima de GPU” con 560 GB/s y 6 GB de memoria “estándar” con 336 GB/s. La memoria estándar más lenta se asigna a las operaciones de E / S y al sonido que no requieren mucha velocidad, mientras que la memoria óptima de la GPU está orientada a hacer las cosas bonitas. Es un sistema de memoria asimétrica que debería brindar a los desarrolladores formas interesantes de asignar recursos. No es algo que deba tener un gran impacto en el usuario final, pero es bueno.

Almacenamiento interno

PlayStation 5: SSD personalizada de 825 GB con 5.5 GB/s (sin formato), rendimiento típico de E / S de 8-9 GB/s (comprimido)



Xbox Series X: SSD NVME personalizada de 1 TB con 2,4 GB/s (sin formato), 4,8 GB/s (comprimido) de rendimiento de E / S

Aquí es donde radica la gran diferencia. Porque la unidad de estado sólido personalizada de PlayStation es rápida. Súper rápida. El doble de la velocidad de la SSD de la Serie X de Xbox. Puede ser más pequeño, pero ese disco duro de PS5 va a pasarle a la Xbox. Como dijo Mark Cerny, arquitecto principal del sistema de PlayStation 5, durante la presentación técnica de ayer, los desarrolladores pueden necesitar reducir la velocidad del disco para evitar que los juegos se carguen demasiado rápido.

Rango RPG

PlayStation 5: Pícaro

Xbox Series X: Guerrero

Con la información que tenemos ahora, parece que Microsoft y Sony lanzaron dos personajes diferentes de la próxima ronda de la guerra de las consolas. Microsoft puso en práctica la mayoría de sus puntos, creando una máquina robusta que no se puede igualar en términos de potencia. Sony, por otro lado, creó una consola mucho más ágil, sacrificando el poder por la utilidad. Veremos cómo resulta todo una vez que podamos jugar a ambas.

Y sí, eso hace que la Nintendo Switch sea un mago.