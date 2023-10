Práctica con Google Pixel 8, Pixel 8 Pro y Pixel Watch 2

Estoy luchando por reunir entusiasmo sobre el último lote de dispositivos Pixel. Píxel 8 y 8 Pro He mejorado en estilo y diseño y probablemente también en rendimiento (sólo puedo confirmar todo una vez que pruebo las especificaciones yo mismo). ¿Dónde está el estilo? ¿La característica sin la que no puedes vivir? Y todavía estoy esperando que alguien en Android la anuncie. conectividad satelital que rivales manzana característica.



En cambio, tenemos una actualización iterativa y de poca importancia. Solo he probado los nuevos Pixel 8 y Pixel 8 Pro por menos Más de una hora, así que no puedo hablar de cuánto más “valen la pena” hasta que pueda someterlos a su ritmos. Quiero creer que las capacidades de teleobjetivo han mejorado y son mejores que las iPhone 15 Pro Max ofertas. El Pixel 8 Pro también es capaz de zoom óptico de 5x, y este año, aumentó hasta 30x para zoom digital. También espero que el Pixel 8 sea una mejor oferta que la que obtuve con el Pixel 7 el año pasado, seis meses después. , Me di cuenta de que no estaba a la altura.También tuve que probar el Pixel Watch 2. Se siente exactamente como el Pixel Watch 1, pero cuenta con algunas mejoras, entre ellas un nuevo procesador y correas de reloj. Tendremos que esperar la revisión para ver si ese monitor de frecuencia cardiaca y la batería mejor que antes. El Pixel 8 vs. Pixel 8 ProEl Pixel 8 es un dispositivo más pequeño y el único disponible en color rosa. Una foto del Pixel 8

Abordemos el Pixel 8 primero ya que estoy tratando de determinar si valdrá la pena su tamaño un poco más pequeño. Google redujo la pantalla tamaño en aproximadamente una décima parte de pulgada, por lo que hay una pantalla de 6,2 pulgadas en comparación con las 6,3 pulgadas del Pixel 7. Es menor pero merece la pena en gran medida si echas de menos los teléfonos pequeños. Me salté el teleobjetivo del 7 Pro porque quería algo más fácil de espera. El Pixel 8 será un poco más acogedor.El frente del Pixel 8 Pro. Una foto del Pixel 8 Pro

No aprecio especialmente que la combinación de colores única del Pixel 8 sea rosa o rosa. Se siente como un estereotipo de género: el azul es el color especial color para el Pixel 8 Pro, que es más grande, por lo que es para niños. El rosa está reservado para la variante más pequeña que es más fácil manos delicadas. Preferiría haber visto a Google ceñirse al motivo del espectro del blues. Pensé que se inclinaría hacia esta generación. Me gustó el elemento verde que tenía junto con el Pixel 7 y el 7 Pro. ¿Qué pasó con eso?

La combinación de colores azul del Pixel 8 Pro, denominada “bahía”, es impresionante en persona. Cuando la luz del sol lo golpea, el azul se ilumina. También logra mantener su vitalidad entre los accesorios cotidianos. El chasis del 8 Pro también está un poco más reforzado que el Pixel 8. cuenta con cubierta Gorilla Glass Victus 2 en lugar del Victus de primera generación en la variante normal. Los teléfonos mantienen la clasificación IP68 contra agua y polvo resistencia. Es el estándar para todos los dispositivos emblemáticos.



¿Por qué Google incluyó un sensor de temperatura en el Pixel 8 Pro? Intenté usar la función mientras tocaba el dispositivo, pero No podía entender muy bien para qué era la lectura: ¿era para la mesa debajo del teléfono? ¿O era para medirme las manos? ¿Estabas sosteniendo el dispositivo? Se supone que el sensor de temperatura te ayudará a obtener una medida relativa para cosas como una bebida o comida caliente. recién salido de la estufa. Samsung ya intentó el sensor de temperatura con una de sus galaxias más antiguas, y terminó siendo el trasero de muchos chistes de blogueros. ¿Sufrirá el mismo destino el sensor de temperatura del Pixel 8 Pro?

Al menos el Pixel 8 recupera algunas piezas que dejó fallar con la última versión. La frecuencia de actualización de la pantalla ahora es una variable 60 Hz a 120 Hz, lo que significa que puedo realizar lanzamientos de Pokébolas más fluidos en Pokémon Go ahora que con los 90 Hz del Pixel 7. Tendré curiosidad sobre cómo le va también a la duración de la batería. Los Pixel 8 y 8 Pro tienen paquetes de baterías más grandes que sus predecesores. Pero Android aún no ha podido igualar la larga duración de la batería del iPhone en los últimos dos años.

Una foto del Pixel Watch 2



Hay algunas características nuevas en el Pixel Watch 2, incluso si no lo parece desde lejos. Sí, el diseño es Copia y pega, excepto que hay una pantalla más brillante para disfrutar en esta repetición de segunda generación: brillo máximo de hasta 1000 nits bajo la luz solar directa.No pude probar ninguna de las funciones de salud y bienestar del Pixel Watch 2. Solo pude usar el dispositivo y Mira cómo se siente en la muñeca. ¡Se siente como el último Pixel Watch! Sigo prefiriendo el diseño del Galaxy Watch. 6 en términos de oferta de botones: el Galaxy Watch 6 tiene dos botones en comparación con los del Pixel Watch 2, aunque el Watch 2 también tiene una corona digital que actúa como un botón. Como mínimo, ahora estamos en una era de wearables Android donde Puede elegir entre diferentes diseños y tener una experiencia relativamente consistente. El Pixel Watch 2 tiene nuevas correas esta vez, incluida esta nueva correa de malla metálica que se muestra aquí.Una foto del Pixel Watch 2El Pixel Watch 2 pretende ofrecer la lectura de frecuencia cardíaca más precisa. Este modelo tiene un sensor de frecuencia cardíaca “multitrayectoria”, cambiar entre los modos de ruta única y de ruta múltiple dependiendo de qué tan duro estés entrenando. Será interesante ver el rendimiento general de El chip Qualcomm SW5100, que es el primer reloj Pixel que tiene silicio fabricado por Qualcomm. El lanzamiento del año pasado utilizó un procesador Samsung Exynos.

En general, el Pixel Watch 2 es más una extensión del viaje de Fitbit que el viaje de Android. Se trata de mejorar el estado físico. capacidades, las estadísticas de bienestar y las instrucciones que puedes recibir a través de Fitbit Premium. He estado satisfecho con Samsung Health en estas últimas generaciones. y el Galaxy Watch. Pero estoy listo para volver a usar Fitbit para ver si ha cambiado para mejor o solo un poco más Google que todo lo demás.

The Pixel 8, Pixel 8 Pro and Pixel Watch 2 release on October 12, and are available now for pre-order through most major retailers.

