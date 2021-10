By

Ya está aquí el primer avance (cortito, pero algo es algo) de La Casa del Dragón (House of the Dragon) la primera de las series de HBO que nos lleva de regreso a Westeros tras Juego de Tronos. Su estreno está previsto para 2022, aunque HBO no ha detallado una fecha concreta.



House of the Dragon es una precuela que se desarrolla 300 años antes de los acontecimientos de la saga Canción de Hielo y Fuego. De hecho, y como el título ya apunta, relatará los acontecimientos que llevaron a la caída de la casa Targaryen. En concreto, relatará la historia de Viserys Targaryen I, primero de su nombre en sentarse en el trono de hierro y quinto rey Targaryen tras ser elegido por los señores de poniente para sustituir a su abuelo Jaehaerys. Paddy Considine ha sido el elegido para dar vida a Viserys. Le acompañarán Matt Smith en el papel de Daemon Targaryen, y Emma D’arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen. Entre otros nombres del reparto figuran Fabien Frankel, Rhis Ifans o Steve Toussaint.

La mala noticia es... bueno... algo a lo que los fans de la obra de George R.R. Martin ya deberían estar acostumbrados. La nueva serie se basa en una novela titulada Fuego y Sangre (Fire & Blood) cuya primera parte se publicó en noviembre de 2018. La segunda parte nunca se ha llegado a publicar. El final lo veremos precisamente en la serie. Classic Martin.

La Casa del Dragón trae de vuelta a algunas caras conocidas de la serie original. El guión está escrito por el propio Martin y por Ryan Condal, que será el showrunner de la serie. Le acompaña Miguel Sapochnik, al que ya conocemos por haber sido el director de capítulos de Juego de Tronos tan intensos como La batalla de los bastardos. La primera temporada tiene diez episodios.