Project Athia, el próximo gran videojuego de Square Enix, será exclusivo para PS5 durante dos años

Project Athia, el próximo juego del equipo responsable del Final Fantasy XV, será exclusivo para PlayStation 5 durante “al menos 24 meses”, según ha revelado un nuevo vídeo de Sony sobre sus próximos juegos.

Poco se sabe todavía sobre Project Athia (el título provisional del videojuego ), aparte de que se trata de una especie de juego de acción y fantasía de Luminous Productions, estudio que está bajo el paraguas de Square Enix. Sin embargo, Sony ha sacado pecho y ha asegurado que la única consola en la que veremos este juego durante los dos próximos años será en su PlayStation 5, aunque también se estrenará en PC simultáneamente .

Este período de dos años supera con creces el de otros exclusivos de PlayStation 5. Deathloop y GhostWire: Tokyo, dos títulos ahora son técnicamente propiedad de Microsoft, no llegarán a otras consolas durante al menos un año, y también se espera que Godfall sea exclusivo hasta mayo de 2021, solo seis meses después de su lanzamiento por primera vez en PS5.

Otros de los juegos que llegarán primero a las plataformas de Sony son Goodbye Volcano High, JETT: The Far Shore, Kena: Bridge of Spirits, Little Devil Inside, Oddworld: Soulstorm, Solar Ash y Stray, pero aun no han concretado cuánto tiempo será exclusivo cada título

“L os acuerdos exclusivos van desde unos pocos meses hasta un par de años”, explicó el jefe de marketing global de PlayStation, Eric Lempel, a principios de este año, dándonos una idea aproximada de cuánto tiempo tardarán algunos títulos de PlayStation en llegar a otras consolas . Ese “al menos” también puede significar la posibilidad de que se acuerde una extensión de la exclusividad .