En los últimos años, Qualcomm ha expandido su desarrollo de chips para cubrir laptops y PC. Pero ayer, en su Snapdragon Summit anual, Qualcomm anunció otra nueva empresa, esta vez centrada en los juegos: la plataforma Snapdragon G3x Gen 1.



Advertisement

Al combinar tecnología y características de sus chips para teléfonos y portátiles, Qualcomm está tratando de crear un chip especialmente diseñado para alimentar dispositivos portátiles de juegos similares a Nintendo Switch o Valve Steam Deck. Con un enfoque en la creación de un chip diseñado para su uso en dispositivos Android, el G3x de Qualcomm parece estar más enfocado en el mercado móvil al admitir juegos de Android existentes y servicios de transmisión de juegos como Stadia, GeForce Now y Xbox Game Cloud en lugar de intentar competir directamente contra las consolas portátiles tradicionales como la Switch.



Qualcomm no ha proporcionado especificaciones detalladas para el G3x, pero la compañía dice que su chip de juegos incluirá soporte para controladores de GPU actualizables, color HDR de 10 bits y frecuencias de actualización de hasta 144Hz con resoluciones de 4K. El G3x parece ser muy similar al nuevo chip móvil insignia de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 1, pero Qualcomm dice que el G3x se ha ajustado para aprovechar mejor los diseños de consolas portátiles más grandes que tienen límites térmicos más altos y, a menudo, vienen con algún tipo de enfriamiento activo (en lugar de ser completamente sin ventilador como un teléfono), al mismo tiempo que ofrece un mejor rendimiento del que puedes obtener de un teléfono.



El G3x está diseñado para admitir funciones adicionales que normalmente no se encuentran en los teléfonos, incluidos los hápticos estéreo y la capacidad de enviar contenido a un televisor cercano o incluso a un auricular de realidad mixta de algún tipo.



Pero Qualcomm no se detuvo en hacer el chip. La compañía también se asoció con Razer para crear el primer kit de desarrollado de juegos portátil Snapdragon G3x.



Advertisement

Es importante mencionar que este kit de desarrollo está estrictamente destinado a ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones que puedan utilizar mejor las capacidades avanzadas del chip y, como tal, Qualcomm no tiene planes de poner el kit de desarrollo a la venta. Pero para las personas que han querido una alternativa basada en Android al Switch, el kit de desarrollo Snapdragon G3x ofrece una mirada interesante al tipo de dispositivos que podríamos comprar en algún momento del próximo año.



Advertisement

El kit de desarrollo G3x tiene una pantalla OLED HDR de 6.65 pulgadas con resolución Full HD +, una cámara web de 5 MP incorporada para que pueda hacer streaming de juegos en vivo directamente desde el kit de desarrollo, soporte para 5G y Wi-Fi 6E, cuatro altavoces y botones integrados que se pueden asignar a los controles predeterminados en pantalla de un juego de Android.



Queda por ver cómo reaccionarán los desarrolladores de juegos de Android a la disponibilidad de hardware más potente, pero la plataforma G3x podría ayudar a allanar el camino para títulos más ambiciosos que impulsen el tipo de gráficos que generalmente esperamos de los juegos móviles tradicionales.



Advertisement

El chip para juegos de Qualcomm carece de algunas de las características más avanzadas que vemos en las PC para juegos, como la tecnología de supermuestreo (es decir, DLSS de Nvidia o FidelityFX Super Resolution de AMD) o ray tracing, por lo que todavía habrá una brecha significativa entre el G3x y los sistemas con sistemas discretos de GPU para PC.



Aunque no hay planes específicos para vender el kit de desarrollo G3x al público, no me sorprendería ver a Razer lanzar un dispositivo de consumo con un diseño y características muy similares en un futuro no muy lejano. Ahora que este chip está disponible, será muy interesante ver qué podrían hacer otros fabricantes de equipos originales con él.