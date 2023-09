Qué esperar del Apple Watch en el evento ‘Wonderlust’ de la próxima semana

¿Listo para conocer todos los nuevos productos de Apple? Apple anunciará su próxima generación de productos móviles en la próxima semana Evento de pasión por las maravillas. Lo sabremos todo sobre el nuevo iPhone 15 en Septiembre 12 . También aprenderemos más sobre su accesorio compañero, el Apple Watch, que permanece el reloj inteligente más vendido entre las masas que utilizan dispositivos móviles.



¿Qué le espera al wearable este año? Según varios informes del Apple más confiable filtrador, Mark Gurman en Bloomberg, conoceremos el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra de segunda generación en el evento de iPhone de este año. Pero el único modelo A quien prestarle especial atención es Ultra, y se espera que itere significativamente el diseño de la primera generación. También podríamos estar buscando en las mejoras de sensores en ambos modelos de reloj. Si estabas esperando actualizar , este año puede ser.

Qué esperar del Apple Watch Series 9

Es probable que Apple presente el Apple Watch de novena generación en su Evento de pasión por las maravillas. La compañía ha tenido un programa de actualización anual desde la presentación del Watch Series 3 en 2017. Esperamos que la Serie 9 costará alrededor de igual que sus predecesores, desde $400.

El Apple Watch Series 9 no ha estado circulando en los rumores tanto como el iPhone 15, pero todavía hay algunos chismes. . Es decir, el sucesor de este año será una actualización tibia en comparación con la Serie 8. No se planean cambios de diseño para el Apple Watch. ¿Por qué arreglar lo que no está roto? Espere más de un Mejora el interior, con las mejoras más importantes en camino 2024.

La Serie 9 podría ser el debut del chip S9 de Apple, que según se informa es la primera mejora importante del chip desde 2020 Serie 6. Había un rumor que la Serie 9 estaría fuertemente inspirada en el procesador de su equivalente de iPhone, el Bionic A15. Pero todo lo que podría significar es que esto un modelo particular del chip S9 será más eficiente que sus predecesores .

Ese nuevo procesador S9 puede habilitar algunos de los sensores mejorados del Apple Watch Series 9. En particular, puede haber un nuevo corazón óptico sensor de frecuencia que rastrea con mayor precisión (¿qué más?) qué tan rápido late su corazón durante un entrenamiento o una situación estresante. Ese procesador también puede ser ¿Qué ayuda a que los widgets despeguen cuando llegan? WatchOS10.

El Apple Watch Ultra 2 es más emocionante

El Watch Ultra ha sido el dispositivo portátil de moda y publicitado del campo de Apple desde su debut el año pasado. El tamaño de la pantalla del Ultra de segunda generación podría aumentar a 2,1 pulgadas desde 1,9 pulgadas gracias al adelgazamiento de los biseles: es lo que Samsung acaba de hacer con su Reloj Galaxy 6, e incluso esa pequeña visualización adicional mejoró la experiencia general del usuario.

No esperes una pantalla microLED en el Apple Watch todavía: según Fuente de fabricación de Corea del Surs, eso está al menos a dos generaciones de distancia . Aún así, el Apple Watch Ultra de próxima generación será más liviano que su predecesor e incluirá el botón de acción lateral.

Todavía tenemos que escuchar si el Apple Watch tendrá conectividad 5G. Los relojes inteligentes en los ecosistemas de Apple y Android todavía dependen de 4G/LTE conectividad, ya que consume menos batería y los wearables suelen ser un accesorio secundario del teléfono. Pero sabemos que Apple es agregando conectividad de banda ultraancha en toda su línea de productos móviles. En particular, el chip U2 de Apple Watch Ultra probablemente facilitará datos de ubicación más precisos para la aplicación Buscar mi .

¿Algún nuevo tamaño para el Apple Watch?

Probablemente no. Bloomberg nos dice que la Serie 9 seguirá siendo de 41 mm y 45 mm, mientras que el Ultra seguirá siendo el reloj inteligente más grande con 49 mm. Para ser más ecológicos, también podríamos ver Apple Herald Estuches impresos en 3D para la Serie 9.

¿Habrá un Apple Watch SE?

Probablemente no. El Apple Watch SE no se actualiza anualmente. Hasta ahora, hemos tenido una nueva actualización cada dos años. Y Dado que el SE del año pasado tuvo una repetición, no deberíamos esperar nada nuevo hasta al menos 2024.

