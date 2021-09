Un dispositivo intrauterino (DIU) dejado en una mujer durante más de 20 años puede haber contribuido a una infección desagradable que la envió a la sala de emergencias, informaron médicos en Japón esta semana. El dispositivo anticonceptivo caducado hace mucho tiempo fue encontrado rodeado de bacterias que le provocaron meses de fiebre y dolor abdominal. Una vez que a la mujer se le extrajo el DIU y se le administró un ciclo prolongado de antibióticos, sus síntomas desaparecieron.



Los DIU son dispositivos en forma de T, de no más de una cuarta parte, que se insertan en el útero y se utilizan como método anticonceptivo a largo plazo. Esto suele suceder a través de la liberación de hormonas del dispositivo o del cobre u otros materiales con los que se fabrican algunos productos (el cobre hace que el útero sea inhóspito para los espermatozoides). Los DIU son altamente efectivos, con un 99% de efectividad para prevenir el embarazo. Pero como todos los medicamentos, tienen inconvenientes. El proceso de inserción inicial puede ser muy doloroso, por ejemplo, mientras que algunas personas pueden experimentar síntomas como aumento del sangrado o calambres en los meses posteriores. Probablemente también eran mucho menos seguros cuando salieron en la década de 1970 que ahora.



Otra limitación, dependiendo de cómo se mire, es que no están destinados a durar para siempre. Las diferentes marcas tienen diferentes fechas de vencimiento, pero se supone que todos los DIU deben reemplazarse o retirarse después de algunos años. En el caso de un DIU de cobre, el que tiene el tiempo de reemplazo más prolongado, se recomienda a los usuarios que se lo saquen después de 10 a 12 años. Desafortunadamente, la mujer en este estudio de caso, publicado en el New England Journal of Medicine el miércoles, no lo hizo.



Según el informe, la mujer de 54 años visitó la sala de emergencias después de sufrir síntomas durante bastante tiempo. Había tenido fiebre y pérdida de peso durante dos meses, así como dolor abdominal y dificultad para caminar durante tres semanas. Tras el examen, los médicos notaron una masa sensible en la parte inferior izquierda del abdomen, mientras que los análisis de sangre revelaron un recuento elevado de glóbulos blancos, un signo común de infección. Cuando la mujer se sometió a una tomografía computarizada del área afectada, los médicos detectaron el DIU, junto con múltiples abscesos (bolsas llenas de pus de tejido muerto, glóbulos blancos y gérmenes que son un signo de infección) a lo largo de la pelvis y que se extienden a su articulación de la cadera izquierda. Los médicos realizaron una operación para drenar los abscesos y lavar el líquido de la cadera para eliminar físicamente la mayor cantidad de infección posible. Quitaron el DIU al mismo tiempo.



El dispositivo largo incrustado estaba recubierto de gránulos distintivos de “color azufre” a menudo asociados con un grupo de bacterias en forma de varilla conocidas como actinomyces (los gránulos son masas de bacterias en forma de bola agrupadas con mugre de pus). Y efectivamente, cuando analizaron muestras de líquido de la mujer, pudieron aislar la bacteria Actinomyces israelii. Este tipo de infección se conoce como actinomicosis.



Aunque A. israelii es un pasajero común y generalmente inofensivo en la vagina, el colon y la boca, ocasionalmente puede causar infecciones oportunistas. La autora del estudio, Noriko Arakaki, le dijo a Gizmodo en un correo electrónico que el DIU probablemente jugó un papel en la terrible experiencia de la mujer, dado que estas infecciones se han relacionado con los DIU que se dejaron adentro durante demasiado tiempo (sin mencionar que el dispositivo estaba cubierto de bacterias). En este caso, el DIU de la mujer era un dispositivo de plástico no hormonal que debería haber sido reemplazado después de cinco años como máximo, aunque también se recomiendan chequeos anuales. Aunque los autores no preguntaron por qué la mujer optó por no reemplazarlo como se esperaba, Arakaki señaló que no le gustaban los hospitales.



“La actinomicosis pélvica ocurre en más del 85% de los casos en los que el DIU se ha utilizado durante más de 3 años y es más común en las usuarias de DIU de plástico que en el de cobre”, dijo Arakaki. “Consideramos que el uso prolongado de DIU es un factor en este caso”.



Posteriormente, la mujer fue tratada con un ciclo prolongado de antibióticos intravenosos, seguido de antibióticos orales. Aunque todavía está tomando antibióticos orales, goza de “buena salud general, sin recurrencia de abscesos y sin complicaciones importantes”, dijo Arakaki.



Los autores esperan que su estudio recuerde a otros médicos que consideren la posibilidad de actinomicosis en casos similares en los que se encuentran abscesos pélvicos, y que también examinen el historial del DIU de su paciente. “En segundo lugar, es importante que el paciente comprenda que el DIU debe usarse correctamente, que son necesarias visitas ambulatorias regulares y que debe ser reemplazado en el momento apropiado”, agregó.