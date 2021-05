Foto : Jessica Hill ( AP )

Antes de nada, la respuesta a la pregunta. Si te suministran una dosis masiva de vacuna contra la Covid-19 no pasa (o no tiene por qué pasar) nada. A lo sumo sufrirás un cuadro de síntomas similares a los de una gripe . Una mujer en Italia ha sido inyectada con una dosis masiva , y no es la primera vez.



La mujer, de 23 años pero eligible para vac unación, acudió a un centro de Salud en la Toscana, Italia. El caso es que la vacuna, fabricada por Pfizer BioNtech venía en un vial que contenía seis dosis, las cuales normalmente se diluyen para elaborar seis vacunas. Pese a que esa particularidad aparece detallada en la etiqueta, l a enfermera creyó que el vial de vacuna concentrada contenía una sola dosis y se la administró entera a la paciente. Solo se percató del error cuando se fijo en las otras cinco jeringuillas que quedaban sobre la mesa.

Ante la alarma de la paciente , los médicos decidieron ponerla en observación y administrarle antiinflamatorios como precaución. Por fortuna no desarrolló ninguna reacción adversa y fue dada de alta al día siguiente. “La paciente no ha tenido fiebre ni malestar salvo por un dolor en el brazo donde se le administró la vacuna”, explicaba a CBS La doctora Antonella Vicenti, directora de enfermedades infecciosas en el hospital. El centro realizará análisis de sangre periódicos a la mujer para determinar su nivel de anticuerpos y si la primera dosis masiva significa que no necesitará una segunda de refuerzo .

No es la primera vez que alguien es inyectado con una dosis incorrecta y masiva de la vacuna. A finales de 2020 cinco ancianos de una residencia alemana fueron admi nistrados con una dosis cinco veces superior a la normal. Cuatro de ellos fueron hospitalizados de forma preventiva al sufrir síntomas similares a los de una gripe, pero todos están bien. La vacuna también era Pfizer BioNtech.

En abril de este mismo año, 77 reclusos de una prisión en Iowa recibieron dosis incorrectas de la vacuna y ninguno sufrió consecuencias graves. Aparentemente, la manera en la que se comercializa la vacuna de Pfizer BioNtech se presta a este tipo de errores, pero no hay que temer los efectos de una sobredosis como sí ocurre con otro tipo de fármacos. [IFL Science]