Von Bardas hace una pequeña aparición en Marvel Ultimate Alliance 2. Imagen : Marvel Studios

Desde MCU Cosmic nos llega un rumor que anticipa grandes cosas para la Fase 4 de MCU. Según fuentes de Marvel a las que ha tenido acceso el célebre informador Daniel Richtman, el equipo de Marvel se prepara para introducir a Lucía Von Bardas . Si es cierto, solo puede significar una cosa: ¡ Latveria!



Lucía Von Bardas es un personaje secundario de los cómics Marvel creado por Michael Bendis y Gabriele Dell’Otto, y cuyo debut es relativamente reciente. Aparece por primera vez en el número uno de una miniserie de 2004 titulada Secret War (No confundir con el clásico de 1984). Von Bardas es la mente criminal encubierta de trá s un grupo terrorista de supervillanos de segunda, pero su importancia radica en que además es la primera ministra de Latveria, el pequeño país europeo que conocemos por ser la patria de uno de los villanos más infames y maravillosos de Marvel: el Doctor Doom.

El guión de Secret War no es especialmente trascendente, y la figura de Bardas como supervillana tampoco, lo que la hace ideal como material de base para introducir Latveria en el MCU. Eso solo puede significar que están preparando el terreno para presentar a Victor Von Doom, y eso sí que es un antes y un después para las fases que vienen.

Injustamente retratado en las películas de los Cuatro Fantásticos de Fox , Doom lo tiene todo para ser el próximo archivillano del MCU, pero para introducirle primero hace falta contexto, y Lucía Von Bardas puede ser precisamente ese contexto, así sea como diplomática en lugar de como Primera Ministra (Von Barda se hace con el poder en los cómics porque en ese momento Doom está, literalmente, atrapado en el infierno) .

Imagen : Marvel Comics

No es la primera vez que Marvel Studios hace algo así. La primera mención a Wakanda en el MCU se remonta a Iron Man 2, y el aislado país africano no se menciona de forma expresa hasta Avengers: Age of Ultron (2015). El personaje de Black Panther no apareció hasta un año después, en Civil War. A Kevin Feige le gusta cocinar sus tramas a fuego lento.



Lo que la filtración de Ritchman no menciona es en qué película o serie insertarán a Von Bardas. The Falcon and The Winter Soldier parece la candidata ideal, pero la serie ya servirá para introducir otra de las localizaciones más míticas de los cómics, Madripoor, una isla a la que llamó hogar durante un tiempo el mismísimo Wolverine. En fotos recientes del rodaje de The Falcon and the Winter Soldier también se han cazado referencias a un villano relacionado con el archiconocido mutante: Ogun. Quizá sean demasiadas revelaciones para una sola serie, pero también sabemos y que hay una segunda temporada confirmada.

Tanto si es cierto como si no, parece improbable que veamos a Victor Von Doom pronto. Probablemente pasen años antes de que Marvel Studios encuentre el momento y la película adecuados para un villano de semejante entidad. Con todo, el rumor es de los que hacen albergar grandes esperanzas sobre lo que está por venir en el MCU. [MCU Cosmic]