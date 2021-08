The Legend of Zelda: Breath of the Wild cumple ya cuatro años y ya ha comenzado a mostrar signos de edad en la Nintendo Switch. Pero cuando lo emulamos en un PC, el juego continúa siendo realmente impresionante gracias a un montón de actualizaciones y mejoras constantes que están implementando los fans del juego.

En serio, echa un vistazo a las últimas mejoras que tiene en el escaparate el modder Digital Dreams. Con sus mods, Breath of the Wild es capaz de correr a resolución 8K y ofrecer ray tracing, haciendo que todas esas colinas plagadas de Moblin s cobren vida instantáneamente .

La luz del sol filtrándose a través de las densas copas de los bosques o brillando al atardecer sobre las colinas son algunos de los elementos obvios más impactantes d el video, pero incluso de noche, los entornos tienen mucha más profundidad gracias a los cambios del mod . Quién no se podría pasar horas chapoteando en esos lodazales al lado de los pantanos .

Naturalmente, necesitarás un PC de gama alta para sacar todo el potencial que esto puede ofrecer: estamos hablando de una RTX 3090, 32 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento SSD, entre otras cosas, así como los presets de sombras con ray tracing de Digital Dreams. Sin embargo, los resultados hablan por sí solos y muestran la segunda vida que podría tener Breath of the Wild si se convirtiese en un juego de PC hecho y derecho . Estoy seguro de que Breath of the Wild 2 (si es que finalmente ve la luz) se verá excelente en la nueva Switch OLED, pero probablemente no tenga unos gráficos tan excelentes .

Estamos acostumbrados a ver gigantescos juegos de mundo abierto como Skyrim, The Witcher 3 y Red Dead Redemption 2 con mods similares . Pero c ada vez vemos más gracias a que Sony y Xbox están empezando a llevar más títulos como Horizon: Zero Dawn o la saga de Gears of War a PC. Tal vez algún día los fans no necesiten usar un emulador para hacer lo mismo con los juegos AAA de Nintendo.