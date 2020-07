Olvídate de ver más películas de Star Wars hasta 2023 como pronto. Imagen : Lucasfilm / Disney

No parece que las salas de cine vayan a tener el respiro que tan desesperadamente necesitaban este verano... y tampoco en invierno al paso que vamos. Disney acaba de anunciar básicamente que mueve todas sus fechas de estreno y producción. Toda menos una.



Advertisement

Pero comencemos por lo más inmediato. El remake de acción real de Mulán no se estrenará el 21 de agosto como estaba previsto y ahora mismo ni siquiera hay fecha de estreno. Se ha retrasado indefinidamente siguiendo el ejemplo de Warner Bros con Tenet. Los dos blockbusters más grandes que quedaban en verano ya no se estrenarán. ¿Queda algo? Sí, The New Mutants., En un panel celebrado ayer durante la Comic Con de San Diego, Disney ha anunciado, no sin cierto humor, que la película mantiene su fecha de estreno en el 28 de agosto. Eso por supuesto si los cines siguen abiertos, y a juzgar por el aumento de casos de covid-19 en Estados Unidos no parece que vaya a ocurrir.

Advertisement

Las razones de mantener la fecha de The New Mutants no están claras. Se diría que Disney ya ha tirado la toalla y simplemente quiere estrenar la película de Josh Boone en cines como sea para cumplir el requisito imprescindible que dicta el contrato antes de llevarla a Streaming. Hablábamos de todo ello en este artículo pero nos faltaba un dato: Por ahora Disney no puede llevar The New Mutants a Dis ne y Plus. Ni siquiera aunque se estrene en cines . Fox firmó un acuerdo con HBO que obliga a estrenar el film en streaming en HBO Go, y antes en cines. El viacrucis de esta pobre película aún va para largo, y todo pinta a que aún pasarán unos cuantos meses antes de que podamos verla fuera de Estados Unidos.

En el panel celebrado ayer hasta ofrecieron unos minutos de la primera escena del film. Podéis verla en el vídeo sobre estas líneas a partir del minuto 24:10.

Advertisement

Aparte de los estrenos retirado de cartelera, Disney ha movido un año los estrenos de sus futuras películas de Star Wars, de las que por cierto no sabemos ni el título o quién las dirige. Sea quien sea, puede tomarse un descanso porque la primera no llegará en 2022 como estaba previsto, sino en 2023. Le seguirán las otras dos en 2025 y 2027.

El caso de las secuelas de Avatar es aún peor. La productora de James Cameron ha informado que Avatar 2 se retrasa de diciembre de 2021 a diciembre de 2022 . Sus secuelas pasan a 2024, 2026 y 2028.