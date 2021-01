Parece que el Snyder Cut de Justice League será lo último que veamos de Zack Snyder en el universo de películas de DC Comics. Y es que el director ha confesado que no tiene planes de hacer más proyectos de DC tras el lanzamiento de su visión original de Justice League, para bien o para mal.



El Snyder Cut se estrenará en algún momento de este año 2021 en la plataforma de streaming HBO Max, revelando la “visión verdadera” de Snyder con esta película, la cual fue modificada para su estreno original en 2017. Esta versión tendrá una mayor duración e incluso estará dividida en episodios. Pero muchos se preguntan, ¿qué vendrá después para Snyder en el mundo de DC?

Posiblemente, nada, según reveló el cineasta en una entrevista con Collider. Para Snyder, es una sorpresa que le hayan dado la oportunidad de terminar su versión de Justice League, una película que considera “vieja”, y entiende que el universo de DC haya seguido su curso y no se quedó estancado. Dicho de otro modo, no sabe si hay lugar para sus historias en el estado actual del universo expandido de DC.

“Mira, honestamente nunca pensé que estaría haciendo esto. Nunca pensé que podría terminar Justice League. La verdad es que no tengo problemas [con no hacer más], esta es una película vieja, estoy trabajando en una película de hace años. El universo de DC continuó y se expandió haciendo sus propias cosas, y eso está bien.

No es secreto que tenía una visión y planes para estos personajes y los viajes que tendrían en sus historias. Tenía en mis planes hacer más películas, unas cinco o algo así, pero estoy ocupado. Es genial que los fans tengan mucha fe en esa trayectoria, y me hace muy feliz que puedan ver la verdadera versión de Justice League. Pero, ¿continuaría haciendo más? No tengo planes. Aunque como dije antes, tampoco pensé que estaría aquí haciendo esta versión de la película, así que quién sabe qué suceda en el futuro”.