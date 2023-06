Leer en inglés.

Los seguidores de la streamer de Twitch mexicana Samy “Rivers” Rivera son muy conscientes de las cosas desafortunadas que suelen ocurrir dondequiera que vaya. Uno de sus poderes más grandes, según el lore de Twitch, es su habilidad de mufar o gafar a los equipos de fútbol que apoya en sus streams. Por lo tanto, nadie estaba sorprendido cuando Rivera anunció en redes el pasado domingo que había perdido el tren de Valencia a Barcelona porque se equivocó de estación. Lo que sí fue sorprendente, para mí por lo menos, fue que en una ciudad cientos de kilómetros de Valencia, yo también había perdido mi tren a Barcelona.



Estaba viajando de Madrid a Barcelona precisamente para entrevistar a Rivera sobre su pelea inminente en La Velada del Año III. Organizado por el popular streamer español Ibai Llanos, el evento es un torneo de boxeo amateur donde los combatientes son algunos de los streamers más grandes del mundo hispano. El año pasado, fue el evento más visto de Twitch, con un pico de 3,3 millones de espectadores en vivo.

Al parecer, ocurría algo en la capital española—anfitriona frecuente de carreras o demostraciones, entre otros eventos— la mañana de mi viaje, lo cual obligó a cerrar varias de las calles alrededor de la estación de trenes. Los cierres obligaron a que mi taxista básicamente condujera en círculos, y no llegué a la estación a tiempo.

Terminé cogiendo el próximo tren a Barcelona. A pesar del imprevisto, una pequeña parte de mí se río. Parecía que la mala suerte de Rivera se extendía hasta a los que iban a verla.

“Soy una imán de desgracias”, Rivera comentó en Twitter el domingo cuando le preguntaron por qué siempre le pasan este tipo de cosas. “Así me hizo Dios”.

Sin embargo, sus desgracias no se extienden a su carrera en internet. Con más de cuatro millones de seguidores en Twitch, la joven de 24 años de Monterrey, Nuevo León es una de las estrellas de streaming más grandes de México, conocida entre sus seguidores como “la patrona”. Los streams de Rivera abarcan una variedad de actividades, desde jugar a videojuegos como el Rust y hacer manualidades a cocinar o ver fútbol.

La mexicana actualmente es la streamer de Twitch más popular en cualquier idioma, de acuerdo con la plataforma de estadísticas Streams Charts, con 8,88 millones de horas vistas hasta la fecha. Adicionalmente, es la segunda streamer femenina más popular de cualquier plataforma de streaming. “No hay muchos streamers que hayan llegado al nivel de éxito que ha conseguido Rivera en tan poco tiempo”, explicó Streams Charts a Gizmodo, lo cual hace que su historia de Twitch sea aún más increíble.

Rivera ha conseguido posicionarse entre los streamers más vistos de internet en solo dos años y medio—empezó a hacer directos durante la pandemia—y todo indica que seguirá creciendo aún más. Aparte de pelear contra la TikToker española Marina Rivers, conocida como “La Rivers”, en La Velada del Año III, también es presidenta de dos equipos de fútbol en la Kings League y Queens League de Gerard Piqué, unas competiciones de fútbol sala que se aproximan más a videojuegos en la vida real que al fútbol tradicional y que solo se emiten en plataformas de streaming.

Cada fin de semana, Rivera apoya a sus dos equipos—PIO FC y PIO FC Femenil—con entusiasmo. En Twitch, sigue habiendo debate sobre si su apoyo es una bendición o maldición, e inevitablemente se le echa la culpa cuando pierden los equipos por “mufar.” Dato curioso: El nombre de los equipos es un guiño a su comunidad, a los que la mexicana llama sus “pollitos”.

Aunque estaba viajando a Barcelona para hablar con ella, conseguir una entrevista no estaba garantizado. Estaba previsto que Rivera emitiera uno partido de PIO FC en vivo en el Cupra Arena, el pequeño estadio donde se disputan los partidos de las ligas de Piqué, así como chutar un su primer penalti como presidenta. No obstante, cuando llegué, los organizadores de la Kings League no estaban seguros de si Rivera iba a llegar, dado que se había perdido el tren a Barcelona y estaba haciendo el viaje en coche. A pesar de sus dudas, yo mantuve mi fe. Rivera había viajado miles de kilómetros de México a España y estando en el mismo país, era poco probable que faltara en ir a ver a PIO.

Parte de mi fe se debe a que soy fan del contenido de Rivera, lo cual creo que me permite decir que la conozco un poco. Me crie en Brownsville, Texas, un pueblo en la frontera de EE.UU. y México, y ver sus streams me hace sentir que estoy ahí de nuevo, escuchando a los amigos locos de mi madre gritar groserías como “chingada madre” o “pendejo”. Cuando uno ve los directos de Rivera, se nota que pone su corazón en todo lo que hace, especialmente en lo relacionado a su comunidad. Dado que PIO FC es una de las cosas más grandes que comparte con sus fans—sus directos de los partidos los fines de semana a menudo atraen a decenas de miles de espectadores—sabía que Rivera haría todo lo posible para ver a su equipo jugar en persona.

Al final, Rivera me dio la razón. Llegó al Cupra Arena con poco tiempo para perder, justo lo suficiente para saludar a su equipo y ponerse las botas. Me acerqué a ella poco antes de que entrara al estadio, comentándole que era periodista y que había viajado desde Madrid para entrevistarle sobre su pelea en la Velada. Mientras se apuraba para ir la cabina donde iba a hacer su stream, me dio las gracias, comentando que hablaríamos después del partido.

Durante la próxima hora y media pasaron muchas cosas. El equipo de Rivera ganó, aunque ella falló su primer penalti (tendría mejor suerte en la Queens League el lunes). PIO FC celebró, y un jugador la agarró y la tiró por su encima de su hombro en el campo para marcar la ocasión. Cuando empezó a bajar el sol y me echaron del estadio junto con el resto de espectadores que habían acudido ese día, me empecé a poner nerviosa. ¿Qué si pensaba que era demasiado tarde para hacer una entrevista?

Estaba cruzando los dedos cuando Rivera salió del estadio junto a su entrenador de boxeo y su camarógrafo. Por un momento, parecía que alguien de su equipo la llevaría a otro lado, pero luego la escuché decir: “Tengo que hacer una entrevista”. Miró al pequeño grupo de gente reunida fuera del estadio, donde esperaba yo, y me saludó con la mano cuando me vio. Tras hacerse unas fotos con fans y miembros de PIO FC que la habían esperado, vino a hablar conmigo.

Al final, terminamos hablando en casi en la oscuridad, con solo la luz de las farolas alrededor del Cupra Arena. Hablamos sobre por qué decidió participar en la Velada, qué hace que el evento sea especial y qué papel ha tenido su comunidad de Twitch durante el proceso. Rivera fue sincera y amable, claramente emocionada sobre subirse al ring dentro de unos días y darle un show a sus seres queridos y comunidad. A nivel personal, me dijo que estaba contenta al ver lo lejos que alguien como ella, una persona que a menudo “estaba tirada en su cuatro todo el día comiendo mugrero”, había llegado.

“Realmente me he demostrado a mí misma que si me propongo algo, lo puedo hacer, y puedo ser disciplinada y puedo hacer las cosas como se tienen que hacer, que yo creía que no iba a poder,” afirmó Rivera.

Rivers v. La Rivers es la segunda pelea programada en La Velada del Año III el sábado. El evento se puede ver de forma gratuita en el canal de Twitch de Llanos y comenzará a las 17:00h en España. Pueden ver los horarios en diversos países de Latinoamérica aquí.

Esta entrevista ha ido editada por temas de longitud y claridad.

Gizmodo: ¿Qué te motivó para apuntarte a la Velada? ¿Cómo reaccionaste cuando te eligieron como boxeadora?

Rivera: Yo creo que fueron dos cosas. Uno, creía que necesitaba hacer algo de ejercicio, ser un poquito más disciplinada, porque siempre he comido muy mal. Llevaba mucho tiempo sin hacer ejercicio y dije, “Si no me obligan, no lo voy a hacer”. Eso, y mis amigas y amigos en general. Ari [Gameplays], que participó el año pasado, me decía que era una experiencia increíble y que debería de vivirla.

Entonces, fue una mezcla de esas dos cosas, y como que yo también quería ser disciplinada y ser constante en algo. También me motivaron mis amigos, que me apoyaban y que me decían que estaba muy padre. Además, yo quería hacerlo. Cuando me invitaron, la verdad es que al principio dije como, “¿Podré? O sea, ¿podré realmente comprometerme a estar tres o cuatro meses entrenando y comiendo bien y esto?” Y dudé un poquito. Y luego ya después de pensar un rato dije, “¿Cómo no voy a poder? Tengo que poder, es un tiempo que voy a estar así y ya está”.

Gizmodo: Antes de ver a Ari pelear y participar tú misma, ¿conocías a la Velada? ¿La habías visto antes?

Rivera: No, yo no vi la Velada I. Todavía no entraban al mundo de Twitch. Cuando fue la Velada I yo todavía no existía en redes. Yo la conocí a raíz de la segunda, que fue en la que participó Ari.

Gizmodo: Y cuando la viste por primera vez, ¿cuál fue tu impresión?

Rivera: De hecho, vine. Vine a ver la Velada acá en vivo. Yo creo que fue el primer evento que vi en persona de streamers con público. Y me quedé impactada, la verdad, impresionada porque había demasiada gente adentro, fuera, en todos lados. El público estaba coreando todos los nombres. Era gente que estaba muy metida en el mundo de stream y a mí no me había tocado ver un evento así presencial, entonces pues la verdad fue muy impresionante y estuvo muy padre.

Gizmodo: Para muchas comunidades que siguen a streamers, la Velada es súper importante porque les encanta ver a sus streamers favoritos entrenar y prepararse. ¿Consideraste cómo reaccionaría tu comunidad cuando decidiste participar?

Rivera: Sí, de hecho una gran parte, que se me olvidó mencionar antes, por la cual decidí participar era por mi comunidad, para darles algo diferente, mostrar ese proceso y mostrarles que alguien que estaba tirada en su cuatro todo el día comiendo mugrero también puede levantarse, hacer ejercicio y seguir una dieta y ser disciplinado. Entonces, básicamente fue eso. Y sí, pensé mucho en la reacción. Yo sabía que iban a estar divididos, como que, “Ay sí que padre” y “Ay no, que miedo”, pero igual está bien. Me han apoyado muchísimo y están súper pendiente de todo y los quiero mucho.

Gizmodo: ¿Qué ha significado la Velada para ti a nivel personal y nivel de streamer?

Rivera: Yo creo que eso. Realmente me he demostrado a mí misma que si me propongo algo, lo puedo hacer, y puedo ser disciplinada y puedo hacer las cosas como se tienen que hacer, que yo creía que no iba a poder. Yo creí que iba a ser un mes y luego ya lo iba a dejar o iba a flojear y así. Y realmente no. Entre más tiempo pasa, más me he metido. De hecho le agarré mucho gusto al box, yo creo que voy a seguir después de la Velada, y le agarre mucho gusto también al ejercicio y a todo esto.

Gizmodo: ¿Me puedes comentar un poco cómo ha sido tu proceso de preparación? Por ejemplo, ¿cuántos meses has entrenado? ¿Cómo ha cambiado tu día a día?

Rivera: Creo que llevamos como unos tres meses entrenando aproximadamente. En ese tiempo, he tenido muchísimos viajes, muchísimos compromisos, entonces ha sido como que sí y no. Pero sí, llevamos ese tiempo. Empezamos obviamente tranquilo, y le fuimos subiendo intensidad conforme fui agarrando condición. Al principio no cuidaba mucho la dieta por lo mismo, los viajes, hasta que ya hace como dos meses ya me puse mucho más estricta con eso porque tenía que subir de peso. Entonces sí llegamos a subir, la verdad estaba batallando muchísimo, pero logramos subir algo y así ha sido más o menos el proceso.

Gizmodo: Y ¿qué papel ha jugado tu comunidad en todo este proceso?

Rivera: Muy importante, la verdad, porque siempre están al pendiente, siempre quieren ver más contenido. Entonces estamos siempre intentando sacar el mejor contenido para ellos. Estamos preparando un documental desde el principio, desde el día uno, que lo voy a sacar un día después de la Velada. He estado intentando hacer cosas diferentes por mostrarle a la comunidad, he ido a unos lugares diferentes, [he ido a] subir montañas y esto y lo otro para darles este contenido padre para que lo disfruten.

Entonces realmente sí, han sido muy importante, sobre todo los mensajes de apoyo. Mucha gente me escribe y me dice que se inscribió a box o empezó a hacer ejercicio porque me ve ahí, entonces como que les motiva eso. Entonces eso me hace muy feliz. Está muy padre escuchar eso.

Gizmodo: ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de todo este proceso?

Rivera: El tiempo. Justo cuando acepté lo de la Velada tenía muchísimas cosas encima: Kings League, Queens League, mi estrés normal. Hago streams diarios ahora por la Kings y Queens y pues me falta tiempo. O sea realmente es en lo que más he batallado, he tenido que faltar algunos compromisos, cancelar algunas cosas por no faltar a mi stream, que es mi prioridad, y como que ponerlo todo en un día es lo que me ha costado mucho más. El tiempo es que lo que me hace falta.

Gizmodo: Me lo puedo imaginar. Me comuniqué con tu agencia y les pregunté si sería posible hablar contigo. Querían agendar algo pero me dijeron que iba a ser difícil por la falta de tiempo.

Rivera: Son muchas cosas, son muchas cosas y también necesito descansar para estar bien para mi stream, porque al final día si no estoy bien, pues mi stream tampoco. Entonces tiene que ser un balance ahí entre todo y me fui adaptando.

Gizmodo: Has aparecido con el ojo morado algunas veces en tu stream mientras entrenabas para la Velada. ¿Cuántos has tenido?

Rivera: Dos. Sí, uno fue en un sparring con tres chavas y otro fue con una boxeador profesional. Entonces pues me descuidé ahí dos veces y dos veces me entró, pero está bien, así se aprende y agradezco a mi entrenador por ponerme pruebas tan duras, porque así es como puedo mejorar.

Gizmodo: Algunos de los streamers de la Velada han comentado que una de las cosas más importantes que han tenido que aprender es el no tener miedo a que les peguen. ¿Has experimentado lo mismo?

Rivera: A mí nunca me dio miedo. No sé por qué. Yo era portera y en el fútbol siempre llegaban balonazos todo el tiempo y los paraba con la cara y no me importaba. Entonces nunca tuve ese como reflejo de estar asustada por los golpes. No sé por qué.

Gizmodo: ¿Entonces El Mariana no te dejó marca?

Rivera: No, yo le dejé.

Gizmodo: ¿Qué crees que significa un evento como la Velada para la industria del streaming?

Rivera: Creo que es importante porque une a muchas comunidades y une a muchos streamers presencialmente. De hecho, es lo que estaba platicando con mi comunidad el otro día. Yo creo que es el único evento, aparte de los ESLAND, que une a mucha gente. Casi todos vienen, y todos se toman el tiempo para venir unos días antes, unos días después y convivir. A la gente le gusta, a la comunidad le gusta, nosotros como streamers lo disfrutamos muchísimo.

Ver a tus amigos de internet, verlos en la vida real, eso está muy padre. Yo creo que la Velada realmente es muy importante y al final del día es muy buen show, es muy buen espectáculo.

Gizmodo: En tu opinión, ¿qué es lo que hace que La Velada del Año sea tan especial e impactante? ¿Crees que es el tema de comunidad que has mencionado antes?

Rivera: Bueno, entre eso y también el hecho de sacar a tu streamer de su ámbito normal, que es estar en su casa jugando o haciendo lo que sea, y ponerlo en un ring de box y decir, “A ver, hazle como puedas”. Yo creo que eso también llama mucho la atención. Entonces son varias cosas, se juntan comunidades, se juntan streamers, están viendo a su streamer fuera de su zona de confort. Yo creo que eso es muy emotivo de ver, entonces yo creo que toda la unión de eso es lo que lo hace muy importante.

Gizmodo: ¿Qué dice para ti el hecho de que La Velada del Año sea un proyecto de la comunidad hispanohablante, de un streamer hispano?

Rivera: Está increíble. Ibai hace muchísimas cosas. Todo lo que hace lo hace muy bien y creo que es la persona indicada para hacer este evento, y que bueno que lo hace. Espero que lo siga haciendo mucho tiempo más. Ibai hace las cosas muy bien, y yo siempre se lo he dicho y se lo recuerdo. Da muy buen show, da muy buena organización. Para los participantes y para los fans, todo está muy bien hecho.

Gizmodo: El evento se llama La Velada del Año. ¿Crees que será el evento del año para la comunidad de streaming de Twitch?

Rivera: Puede ser, el año pasado lo fue. Yo creo que este año vamos a ver como sale, pero yo diría que sí.

Gizmodo: ¿Romperá el récord de audiencias de Twitch este año otra vez?

Rivera: Ojalá se pueda. Yo creo que cada año hay más gente en Twitch, entonces yo creo que puede ser.

Gizmodo: ¿Qué mensaje le mandarías al público sobre la Velada?

Rivera: Que lo vean, que se van a divertir, se van a distraer un rato. Dura mucho tiempo, entonces pueden descansar mientras lo ven. Va a haber artistas, va a haber streamers peleando, va a haber drama, va a haber muchas cosas, risas, de todo. No sabes que esperar. Entonces yo creo que va a ser algo muy divertido.

Gizmodo: Y por último, ¿tienes algún mensaje para tu comunidad?

Rivera: Sí, que los quiero mucho. Agradezco todo el apoyo que me dan siempre y que voy a intentar ganar por ellos.