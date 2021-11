Una mujer ha sido declarada culpable de 25 cargos de fraude por usar su puesto como directora de un hospital vetarinario para sustraer alrededor de 680.000 dólares. La acusada se gastó todo el dinero en un juego online de apuestas que no premiaba con dinero real.

Según informa ABC, Rachel Naomi Perri, nativa de Tasmania, Australia, se personó en el juicio acusada de 25 cargos de fraude online y uno de fraude. Segúin los documentos presentados en la vista, la acusada realizó 475 transacciones fraudulentas en los tres años (2016-2019) que pasó como directora del hospital, durante los que sustrajo 940.000 dólares australianos (680.000 dólares estadounidenses o algo más de 600.000 euros).

Al parecer, la acusada realizó esos robos porque era adicta al juego Heart of Vegas. Se da la circunstancia de que He art of Vegas no es un portal de apuestas real o un casino online real, sino un juego que simula máquinas recreativas y cuyos premios se entregan en moneda ficticia propia del juego. En otras palabras, que no importa el dinero real que usara para comprar moneda del juego, los premios del mismo nunca recuperarían la inversión. De hecho, este particular está perfectamente aclarado en los términos y condiciones del juego:

Los juegos están pensados para un público adulto. El juego no ofrece premios reales o ninguna oportunidad de ganar dinero real. La práctica o el éxito jugando a Heart of Vegas no implica que se tengha conocimiento o éxitos en juegos reales de casino.

Perri, que ha sido diagnosticada con un desorden severo de adicción. también gastó 30.000 dólares de la tarjeta de crédito de su marido sin su conocimiento. Asimismo solicitó diferentes tarjetas de crédito y préstamos bancarios que no hicieron sino acrecentar su problema financiero. La acusada se declaró culpable de todos los cargos y comentó que sabía que algún día llamarían a su puerta.

Curiosamente, el hospital ve te rinario en el que trabajaba no se percató de las pérdidas hasta que cambió de directora, momento en el que comenzaron a descubrir transacciones irregulares en las que se hacían pequeños ingresos en diversas cuentas corrientes y tarjetas de crédito a nombre de la acusada. El juez dictará sentencia el mes que viene.