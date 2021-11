Rockstar Games ha publicado hoy un comunicado en su sitio web en el que se disculpa por los diversos problemas técnicos y visuales que los jugadores han documentado en el reciente lanzamiento Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition y actualizaciones para solucionar estos problemas. El editor también anunció que traerá de vuelta las versiones clásicas de GTA Trilogy previamente excluidas de su propia Rockstar Store en PC y que los propietarios de los juegos remasterizados obtendrán estos títulos clásicos de GTA de forma gratuita.

Advertisement

La trilogía de GTA remasterizada se lanzó el 11 de noviembre. P oco después, las redes sociales se llenaron de quejas de los jugadores que descubrieron que faltaba niebla, que la lluvia estaba rota y que los modelos de personajes eran feos , entre otros fallos . Los juegos también son propensos a colgarse y, en Switch, los jugadores han informado de bajo rendimiento y estabilidad.

“La serie Grand Theft Auto, y los juegos que componen esta trilogía icónica, son tan especiales para nosotros, como sabemos que lo son para los fans de todo el mundo”, explicó Rockstar en su declaración. “Las versiones actualizadas de estos juegos clásicos no se lanzaron en un estado que cumpla con nuestros propios estándares de calidad, o los estándares que nuestros fans esperan”.



“Tenemos planes en curso para abordar los problemas técnicos y mejorar cada juego en el futuro. Con cada actualización programada , los juegos alcanzarán el nivel de calidad que merecen” .

Para compensar el lanzamiento plagado de errores , Rockstar anunció que traerá de vuelta las versiones clásicas de GTA III, Vice City y San Andreas a través de su propia Rockstar Games Store.

Según el editor, estos juegos clásicos regresarán en un bundle y cualquiera que posea la nueva trilogía remasterizada para PC a través de la tienda de Rockstar recibirá estos juegos clásicos gratis automáticamente. Este acuerdo continuará hasta junio de 2022. En octubre, Rockstar retiró las versiones originales de estos populares juegos de GTA de las tiendas digitales sin previo aviso.

Advertisement

Cabe señalar que estas nuevas versiones del juego, creadas con el motor Unreal, fueron desarrolladas por Grove Street Games, no por Rockstar. En su declaración, Rockstar pidió a sus fans que dejaran de acosar a los desarrolladores de estas nuevas remasterizaciones .

En su declaración, Rockstar también dijo que próximamente llegaría una nueva actualización para la trilogía que “abordará una serie de problemas” que los jugadores están sufriendo con la trilogía remasterizada.



Advertisement

El lanzamiento de estos juegos remasterizados ha sido un desastre . Cuando se lanzó la trilogía, los jugadores de PC no pudieron jugar los títulos remasterizados durante días, ya que Rockstar eliminó archivos que se suponía que no debían estar en el juego. S e cree que estos archivos podrían haber sido un montón de canciones para las que Rockstar ya no tenía las licencias, pero que aún estaban en la colección remasterizada. Rockstar no ha confirmado qué eliminó desde que volvió a publicar los juegos en PC .