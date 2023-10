Samsung agrega SmartThings a sus barras de sonido y televisores inteligentes

No importa que Google se haya apoderado de la semana con su Anuncios de dispositivos Pixel. Samsung celebró hoy un discurso de apertura para su conferencia de desarrolladores y anunció su nueva barra de sonido, la HW-Q900C, que puede actuar como un centro de hogar inteligente centralizado SmartThings.



La HW-Q900C (nombre pegadizo, ¿no?) es una de las barras de sonido premium de Samsung que debutó a principios de este año . Una actualización añadirá el SmartThings Hub integrado directamente. Puedes usarlo para agregar y conectar dispositivos o activar el inicio de una acción. Es compatible con Asunto, Thread y ZigBee, siguen siendo los estándares más utilizados en el hogar inteligente. Por supuesto, la barra de sonido HW-Q900C también es una barra de sonido. Cuenta con 7.1.2 canales y sonido inalámbrico Dolby Atmos, que la mayoría de los altavoces premium oferta, incluyendo la Apple HomePod y

Serie Sonos Era. También emplea SpaceFit Sound Pro de Samsung, que funciona de manera muy similar a Trueplay de Sonos, optimizando el audio en función de la acústica de la habitación en la que se encuentra. jugando en.Esta barra de sonido es sólo uno de los muchos dispositivos que incorporan SmartThings. Samsung planea incorporar la compatibilidad de SmartThings en otros sistemas de sonido nuevos y existentes. barras y televisores inteligentes también, incluidos los televisores inteligentes CU8000 y CU7000, el monitor inteligente M80C y el MNA89MS1BA, según El borde. Puedes crear fácilmente una red de malla multicentro de dispositivos fabricados por Samsung. Es el hogar de Samsung del futuro, como lo predijo Samsung”

centro en todas partes” iniciativa. Independientemente de cómo se sienta acerca de la casa inteligente, esta es una gran noticia para Samsung, incluso si la categoría de producto ha obtenido un poco tibio en los últimos años a pesar del lanzamiento del estado universal Matter. Hace que sea más fácil para los curiosos del hogar conectado comprar uno dispositivo y desbloquear una función secundaria más adelante y elegir los servicios para el hogar inteligente de Samsung como controlador principal.Habíamos estado esperando que Samsung explicara qué haría con ese llamado Inicio Centro

que anunció hace unos años. Lo único que Samsung lanzó desde entonces y que estaba dentro de su timonera es el

Estación SmartThings, que se lanzó en la época de la serie Samsung Galaxy S23. Es un cargador inalámbrico de $80 que permite la conectividad Matter en su hogar inteligente a través de SmartThings, aunque también es un cargador inalámbrico para tus cosas. Como parte de este anuncio, Samsung también anunció la Galaxy SmartTag2, el sucesor de su rastreador inteligente de primera generación. No solo puedes rastrear

cosas con Samsung SmartThings, pero también hay una función de brújula dentro de la aplicación SmartThings, que le señala físicamente dónde está su dispositivo mientras cerca de él.