Samsung rediseña las cajas de sus televisores para que se conviertan en casas para gatos

Foto : Samsung

Siguiendo el ejemplo de los niños de 10 años que encuentran infinitos usos creativos para una caja de cartón vacía, Samsung ha decidido facilitar a sus clientes el reciclaje de las cajas de sus televisores convirtiéndolas en otros artículos domésticos más útiles, como revisteros y elegantes casas para gatos.

A medida que la competencia entre fabricantes de televisores empuja a las compañías a lanzar teles cada vez más grandes para atraer a los compradores, el embalaje utilizado para enviarlas de manera segura ha crecido con ellas, dejando a los consumidores con montañas de cartón para desechar tras la compra. Con el fin de ayudar a reducir su huella de carbono, Samsung comenzará a usar embalajes de “cartón corrugado ecológico” en sus televisores de gama alta, incluidos The Serif , The Frame y The Sero, que gira para ponerse en vertical. La compañía no entró en detalles sobre qué hace que el cartón sea más ecológico, pero presumiblemente incluirá un mayor porcentaje de materiales reciclados.

Sin embargo, hasta el reciclaje requiere maquinaria y fábricas para descomponer los materiales para que puedan usarse nuevamente. Por eso, Samsung está haciendo que sea más fácil reconvertir el embalaje en otra cosa. El cartón ahora está perforado con un patrón de matriz de puntos que hace que sea más fácil cortar y volver a ensamblar la caja en otras formas. Escanear un código QR en el cartón con un dispositivo móvil te dará acceso a un manual de instrucciones para convertir la caja en revisteros, estanterías, mesas auxiliares o una casa para gatos que tu felino convertirá en papel triturado en cuestión de horas.



Una vez ensambladas, las diversas piezas de cartón parecen diseñadas para mantener la marca Samsung bien centrado, por lo que esto también ser ser una iniciativa para convertir tu hogar en una valla publicitaria de Samsung. Pero no es nada que una lata de pintura en aerosol o unos minutos con un rotulador Sharpie no pueda arreglar. Solo recuerda que cuando llegue el día de la mudanza, tendrás que encontrar otra forma de transportar con seguridad tu televisor de pantalla gigante, porque su embalaje original estará lleno de revistas o bolas de pelo.